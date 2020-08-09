Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Уровень железа в крови может быть ключевым фактором замедления старения
Новости / Фармновости
09 авг 2020, 12:20
Уровень железа в крови может быть ключевым фактором замедления старения
  "Медицинский вестник Украины" вновь освещает перспективы научного поиска...
12:07 В ВОЗ назвали опасность уличного шума Новости / Новости дня
11:34 Що таке глаукома? Причини розвитку та рекомендації Минздрав Украины / Советы врача
11:18 Чи існує закислення організму і що треба знати про лужну дієту Минздрав Украины / Гигиена питания
20:02 Индийские ученые возможно приблизились к изобретению эффективного лекарства от остеоартрита Фармновости / Новые технологии
19:54 Отруєння грибами: профілактика та перша допомога Минздрав Украины / Врач - пациенту / Гигиена питания
14:46 Що треба знати про кавуни і як їх краще споживати Минздрав Украины / Врач - пациенту / Гигиена питания
14:40 Ива – потенциальный союзник в борьбе с раком Новости / Пишут, что...
13:43 7 міфів про грудне вигодовування Новости дня / Минздрав Украины / Детство
22:41 Обнаружены клетки, которые могут способствовать увеличению потребления пищи Пишут, что... / Гигиена питания
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
  • Новости дня / Пишут, что... / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Здоровье с точки зрения эволюции: почему мы не перестаём болеть
  • Колонка редактора  Ожирение сильно влияет на мозг человека
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Уровень железа в крови может быть ключевым фактором замедления старения

    Уровень железа в крови может быть ключевым фактором замедления старения

    09 авг 2020, 12:20    Lidia
    0 комментариев    27 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" вновь освещает перспективы научного поиска в области геронтологии.


    Результаты международного исследования свидетельствуют о том, что поддержание здорового уровня железа в крови может стать ключом к увеличению продолжительности жизни. Полученные данные могут ускорить разработку лекарств от возрастных заболеваний.


    Биологическое старение у всех людей протекает по-разному и является причиной смертельных заболеваний, включая болезни сердца, деменцию и онкопатологию. Исследователи объединили информацию из трех общедоступных наборов данных, чтобы провести детальный анализ процесса старения.


    Они сосредоточили свое внимание на трех пунктах, связанных с биологическим старением: продолжительность жизни, годы жизни без болезней (период здоровья) и чрезвычайно длительный срок жизни (долголетие).

    Ученые определили десять областей генома, связанных с этими пунктами. Также исследователи обнаружили, что во всех трех показателях старения участвовали наборы генов, связанные с железом. Подтвердили это с помощью статистического метода, известного как менделевская рандомизация (метод, определяющий причинно-следственная связь путем смешивания факторов). Результаты показали, что гены, участвующие в метаболизме железа в крови, частично ответственны за здоровую долгую жизнь.

    Аномально высокие или низкие уровни были связаны с возрастными негативными состояниями, такими как болезнь Паркинсона, заболевания печени и снижение способности организма бороться с инфекциями. По словам исследователей, разработка препарата, который мог бы влиять на метаболизм железа, может приблизить людей к преодолению некоторых последствий старения.

    Источник 1
    Источник 2

    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    3-4 листопада 2011 р., м. Київ
    Новости / Анонс событий
    28 окт 2011, 21:32    0 комментариев
    3-4 листопада 2011 р., м. Київ
    Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інсульт. Експертні питання»...
    Подробнее...
    Особенности терапии H1N1-ассоциированной пневмонии
    Особенности терапии H1N1-ассоциированной пневмонии 06 янв 2010, 17:52
    Этой зимой до 10 млн афганцев столкнутся в проблемой голода - данные исследования
    Этой зимой до 10 млн афганцев столкнутся в проблемой голода - данные исследования 14 янв 2009, 18:54
    В 2009 году в Костромской области стартует целевая программа
    В 2009 году в Костромской области стартует целевая программа 28 ноя 2008, 12:00
    Найден способ создания негормонального контрацептива для мужчин
    Найден способ создания негормонального контрацептива для мужчин 29 май 2012, 08:06
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой