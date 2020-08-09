Уровень железа в крови может быть ключевым фактором замедления старения

"Медицинский вестник Украины" вновь освещает перспективы научного поиска в области геронтологии.





Результаты международного исследования свидетельствуют о том, что поддержание здорового уровня железа в крови может стать ключом к увеличению продолжительности жизни. Полученные данные могут ускорить разработку лекарств от возрастных заболеваний.





Биологическое старение у всех людей протекает по-разному и является причиной смертельных заболеваний, включая болезни сердца, деменцию и онкопатологию. Исследователи объединили информацию из трех общедоступных наборов данных, чтобы провести детальный анализ процесса старения.





Они сосредоточили свое внимание на трех пунктах, связанных с биологическим старением: продолжительность жизни, годы жизни без болезней (период здоровья) и чрезвычайно длительный срок жизни (долголетие).



Ученые определили десять областей генома, связанных с этими пунктами. Также исследователи обнаружили, что во всех трех показателях старения участвовали наборы генов, связанные с железом. Подтвердили это с помощью статистического метода, известного как менделевская рандомизация (метод, определяющий причинно-следственная связь путем смешивания факторов). Результаты показали, что гены, участвующие в метаболизме железа в крови, частично ответственны за здоровую долгую жизнь.



Аномально высокие или низкие уровни были связаны с возрастными негативными состояниями, такими как болезнь Паркинсона, заболевания печени и снижение способности организма бороться с инфекциями. По словам исследователей, разработка препарата, который мог бы влиять на метаболизм железа, может приблизить людей к преодолению некоторых последствий старения.