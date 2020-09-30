Прорыв: к испытаниям допущена новая вакцина против полиомиелита

"Медицинский вестник Украины" обращает внимание читателей на следующие факты. Согласно мнению экспертов ВОЗ, неспособность ликвидировать полиомиелит в остающихся устойчивых очагах может привести к тому, что через 10 лет в мире будет ежегодно происходить до 200 000 новых случаев этого тяжелейшего заболевания. Разработка современных средств иммунизации против полиомиелита является одним из приоритетных направлений медицины, поэтому появление новой экспериментальной вакцины способно открыть новую эру в успешной профилактике.

Полиомиелит - одна из самых тяжелых инфекций, приводящих к инвалидизации и даже летальному исходу. Как передает Science Daily, за последние 50 лет арсенал средств против полиомиелита не менялся. Однако эксперты не раз говорили о необходимости создания новой вакцины. Дело в том, что при введении пероральной вакцины на базе ослабленного вируса полиомиелита инфекция может передаваться от привитых людей остальным.



Благодаря Фонду Билла и Мелинды Гейтс ученые смогут провести тестирование новой экспериментальной вакцины. Уже известно о клинических результатах первой фазы испытаний. Новая вакцина отличается от старой, в первую очередь, тем, что на не вызывает саму болезнь у людей. Известно о проведении исследований с участием 15 взрослых добровольцев в Университете Антверпена.



Все они ранее были вакцинированы неактивной вакциной, состоящей из вирусных частиц, что гарантирует неспособность заразиться вследствие применения живой ослабленной вакцины. Новая вакцина показала свою повышенную стабильность и эффективность. В частности, она заставила участников генерировать многочисленные антитела против полиовируса. И, что важно, вакцинация не вызывала паралич или передачу вируса.