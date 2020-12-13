Особый стимулятор помогает избавиться от дискомфорта в желудке

Традиционно, "МВУ" уделяет особое внимание имплементации современных технологий в медицине. Ниже публикуемая информация – об устройстве стимуляции блуждающего нерва для лечения гастроэнтерологической патологии.





Гарвардская медицинская школа, сообщает The Daily Mail, представила систему ("умные наушники"), которая позволяет справиться с расстройством желудка. Нередко проблемы с пищеварением провоцируются повышением кислотности желудка и фактом задержки эвакуации пищи.Система представляет собой разновидность чрескожного стимулятора блуждающего нерва и работает, посылая малые по силе активирующие электрические импульсы. Предыдущие исследования показали, что стимуляция данного нерва может помочь при различных состояниях, от скачков артериального давления до эпилепсии, ревматоидного артрита, депрессии и бессонницы.Новая терапия нацелена на стимуляции ветви нерва, к которой легко получить доступ через ухо, что способствует ускорению пассажа пищи по ЖКТ. Систему протестировали на добровольцах. Стимулятор генерировал импульсы, соответствующие ритму дыхания пользователя. Это повышало активность в областях мозга, связанных с пищеварением.О том, что пища быстрее эвакуировалась из желудка, снижая чувство дискомфорта, свидетельствовало гастросканирование, проводившееся через 15, 65 и 80 минут после еды при включенном стимуляторе. Таким образом, при использовании гаджета в желудках участников эксперимента было значительно больше свободного пространства.