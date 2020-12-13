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    » » » Особый стимулятор помогает избавиться от дискомфорта в желудке

    Особый стимулятор помогает избавиться от дискомфорта в желудке

    13 дек 2020, 12:26    admin
    0 комментариев    72 просмотра

     

    Традиционно, "МВУ" уделяет особое внимание имплементации современных технологий в медицине. Ниже публикуемая информация – об устройстве стимуляции блуждающего нерва для лечения гастроэнтерологической патологии.

    Гарвардская медицинская школа, сообщает The Daily Mail, представила систему ("умные наушники"), которая позволяет справиться с расстройством желудка. Нередко проблемы с пищеварением провоцируются повышением кислотности желудка и фактом задержки эвакуации пищи.

    Система представляет собой разновидность чрескожного стимулятора блуждающего нерва и работает, посылая малые по силе активирующие электрические импульсы. Предыдущие исследования показали, что стимуляция данного нерва может помочь при различных состояниях, от скачков артериального давления до эпилепсии, ревматоидного артрита, депрессии и бессонницы.

    Новая терапия нацелена на стимуляции ветви нерва, к которой легко получить доступ через ухо, что способствует ускорению пассажа пищи по ЖКТ. Систему протестировали на добровольцах. Стимулятор генерировал импульсы, соответствующие ритму дыхания пользователя. Это повышало активность в областях мозга, связанных с пищеварением.

    О том, что пища быстрее эвакуировалась из  желудка, снижая чувство дискомфорта, свидетельствовало гастросканирование, проводившееся через 15, 65 и 80 минут после еды при включенном стимуляторе. Таким образом, при использовании гаджета в желудках участников эксперимента было значительно больше свободного пространства. 

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