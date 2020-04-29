Результаты брифинга МЗ Украины за 29 апреля

Результаты брифинге Министра здравоохранения Максима Степанова за 29 апреля:🔺 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 456 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 33 у детей и 133 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 113 человек. Выздоровели за сутки 111 человек, умерли 11 человек.🔺 За последние сутки проведено 5825 тестов методом ПЦР.🔺 За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (60), Тернопольской области (44) и в Киеве (43).🔺 Минздрав совместно с Минфином выделило в Государственную казначейскую службу Украины 241800000 грн на финансирование всех медицинских учреждений страны, которые имеют недофинансирования. Эти средства будут перечислены в регионы сегодня-завтра.🔺 Противотуберкулезные службы Украины за реформы имеют сейчас дефицит финансирования до 80%. МОЗ Украины в ближайшие дни предложит механизм того, как будет осуществляться финансирование этих и других медицинских учреждений.🔺 Согласно стандартам, утвержденным МЗ, единственным источником установления диагноза «коронавирусная болезнь» является ПЦР-тестирования.🔺 Медицинские работники в больницах должны быть в медицинских масках всегда, включая пребыванием в ординаторской.🔺 Минздрав разрешит поликлиникам оказывать плановую медицинскую помощь пациентам только тогда, когда эпидемиологическая ситуация в Украине будет благоприятной.🔺 У большинства пациентов с Коронавирусная болезнью во время ее течения является тромбоэмболические осложнения. Поэтому для лечения COVID-19 в Украине будут использовать препараты-гепарин.🔺 Контроль продовольственных рынков после их открытия будет осуществлять Держпродспоживслужба. В случае нарушения карантинных мероприятий рынок будет закрыто.