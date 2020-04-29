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Результаты брифинга МЗ Украины за 29 апреля
В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
29 апр 2020, 15:54
Результаты брифинга МЗ Украины за 29 апреля
  Результаты брифинге Министра здравоохранения Максима Степанова за 29...
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    » » » Результаты брифинга МЗ Украины за 29 апреля

    Результаты брифинга МЗ Украины за 29 апреля

    29 апр 2020, 15:54    admin
    0 комментариев    40 просмотров
     
    Результаты брифинге Министра здравоохранения Максима Степанова за 29 апреля:

    🔺 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 456 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 33 у детей и 133 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 113 человек. Выздоровели за сутки 111 человек, умерли 11 человек.

    🔺 За последние сутки проведено 5825 тестов методом ПЦР.

    🔺 За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (60), Тернопольской области (44) и в Киеве (43).

    🔺 Минздрав совместно с Минфином выделило в Государственную казначейскую службу Украины 241800000 грн на финансирование всех медицинских учреждений страны, которые имеют недофинансирования. Эти средства будут перечислены в регионы сегодня-завтра.

    🔺 Противотуберкулезные службы Украины за реформы имеют сейчас дефицит финансирования до 80%. МОЗ Украины в ближайшие дни предложит механизм того, как будет осуществляться финансирование этих и других медицинских учреждений.

    🔺 Согласно стандартам, утвержденным МЗ, единственным источником установления диагноза «коронавирусная болезнь» является ПЦР-тестирования.

    🔺 Медицинские работники в больницах должны быть в медицинских масках всегда, включая пребыванием в ординаторской.

    🔺 Минздрав разрешит поликлиникам оказывать плановую медицинскую помощь пациентам только тогда, когда эпидемиологическая ситуация в Украине будет благоприятной.

    🔺 У большинства пациентов с Коронавирусная болезнью во время ее течения является тромбоэмболические осложнения. Поэтому для лечения COVID-19 в Украине будут использовать препараты-гепарин.

    🔺 Контроль продовольственных рынков после их открытия будет осуществлять Держпродспоживслужба. В случае нарушения карантинных мероприятий рынок будет закрыто.

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