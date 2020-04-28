Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Результаты брифинга МЗ Украины за 29 апреля
В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
29 апр 2020, 15:54
Результаты брифинга МЗ Украины за 29 апреля
  Результаты брифинге Министра здравоохранения Максима Степанова за 29...
15:51 Оперативная информация на 29 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
15:39 Коронавирус. Сводка на утро 29 апреля. Новости дня / За рубежом / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:54 Результаты брифинга МЗ Украины за 28 апреля В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:48 Оперативная информация на 28 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:43 Коронавирус. Сводка на утро 28 апреля. Новости дня / За рубежом / Коронавирус / Инфекционный контроль
14:09 Результаты брифинга МЗ Украины за 27 апреля В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
13:48 Оперативная информация на 27 апреля о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Новости дня / В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
13:45 Коронавирус. Сводка на утро 27 апреля. Новости дня / За рубежом / Коронавирус / Инфекционный контроль
11:40 Результаты брифинга МЗ Украины за 26 апреля В Украине / Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Колонка редактора  Ожирение сильно влияет на мозг человека
  • Колонка редактора  Создан инновационный датчик частоты сердечных сокращений
  • Колонка редактора  Боль все воспринимают одинаково
  • Колонка редактора  Компульсивное расстройство, а не зависимость, отличают переедающих
  • Колонка редактора  Выяснилось, как на здоровье влияет маленькая прибавка в весе
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Результаты брифинга МЗ Украины за 28 апреля

    Результаты брифинга МЗ Украины за 28 апреля

    28 апр 2020, 11:54    admin
    0 комментариев    57 просмотров
     
    Результаты брифинге Министра здравоохранения Максима Степанова за 28 апреля:

    🔺 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 401 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них 25 у детей и 94 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 147 человек. Выздоровели за сутки 128 человек, умерли 19 человек.

    🔺 За последние сутки проведено 5200 тестов методом ПЦР.

    🔺 За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (78), Черновицкой области (54), Тернопольской области (52) и Киевской области (34).

    🔺 МОЗ Украины разработало постановление, предусматривающее восстановление агропродовольственных рынков. 29 апреля документ будет внесен на рассмотрение Кабмина. Предлагается утвердить четкий алгоритм санитарного контроля для безопасного их функционирования. Допуск работников, продавцов и посетителей исключительно с надетой медицинской маской, прохождения бесконтактного температурного скрининга, наличие на каждом входе / въезде на рынок диспенсеров с антисептиком, количество посетителей не должна превышать 10 покупателей на 10 квадратных метров площади рынка, проведение дезинфекции рабочих мест что 3:00 и в конце каждого дня, расстояние между рабочими местами не менее 3 метров, обеспечение информирования посетителей о соблюдении карантина.

    🔺 МОЗ Украины понимает необходимость обновления экономики страны и смягчит карантин сразу после того, как сложится благоприятная для этого ситуация.

    🔺 Украина в состоянии избежать пика эпидемии COVID-девятнадцатого при соблюдении всех карантинных мероприятий.

    🔺 По результатам ПЦР-тестов, определенное количество украинских пациентов переносят COVID-19 бессимптомно. Более достоверно это можно будет определить, если будут введены ИФА-тестирования.

    🔺 Киевская больница психиатрии, где работает 1401 человек (из них 126 врачей и 364 медицинские сестры), недофинансирована на 153 млн грн., Из-за чего четвертая часть работников попали под сокращение на втором этапе медреформы. Такая же ситуация с большинством психиатрических больниц страны. В ближайшие дни МОЗ Украины предложит алгоритм выхода из этой ситуации.

    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Солнечный свет доходит до Земли всего за восемь минут
    Статьи / Калейдоскоп
    02 фев 2015, 11:42    0 комментариев
    Солнечный свет доходит до Земли всего за восемь минут
    Как правило, строительство зданий ведётся с учётом сейсмичности данного региона, так как при возможных землетрясениях существует...
    Подробнее...
    В Пензенской области изъята партия кондитерских изделий, содержащих в своем составе сухое молоко китайского производства
    В Пензенской области изъята партия кондитерских изделий, содержащих в своем составе сухое молоко китайского производства 29 окт 2008, 14:13
    Еще одно доказательство вирусной этиологии развития злокачественных опухолей
    Еще одно доказательство вирусной этиологии развития злокачественных опухолей 07 май 2008, 20:15
    Республика Калмыкия: Лекарства для ветеранов закуплены из республиканского бюджета
    Республика Калмыкия: Лекарства для ветеранов закуплены из республиканского бюджета 29 май 2008, 12:56
    Большинство датчан не возражают против использования продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы
    Большинство датчан не возражают против использования продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы 11 фев 2008, 14:44
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой