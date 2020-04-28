Результаты брифинга МЗ Украины за 28 апреля

Результаты брифинге Министра здравоохранения Максима Степанова за 28 апреля:🔺 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 401 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них 25 у детей и 94 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 147 человек. Выздоровели за сутки 128 человек, умерли 19 человек.🔺 За последние сутки проведено 5200 тестов методом ПЦР.🔺 За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (78), Черновицкой области (54), Тернопольской области (52) и Киевской области (34).🔺 МОЗ Украины разработало постановление, предусматривающее восстановление агропродовольственных рынков. 29 апреля документ будет внесен на рассмотрение Кабмина. Предлагается утвердить четкий алгоритм санитарного контроля для безопасного их функционирования. Допуск работников, продавцов и посетителей исключительно с надетой медицинской маской, прохождения бесконтактного температурного скрининга, наличие на каждом входе / въезде на рынок диспенсеров с антисептиком, количество посетителей не должна превышать 10 покупателей на 10 квадратных метров площади рынка, проведение дезинфекции рабочих мест что 3:00 и в конце каждого дня, расстояние между рабочими местами не менее 3 метров, обеспечение информирования посетителей о соблюдении карантина.🔺 МОЗ Украины понимает необходимость обновления экономики страны и смягчит карантин сразу после того, как сложится благоприятная для этого ситуация.🔺 Украина в состоянии избежать пика эпидемии COVID-девятнадцатого при соблюдении всех карантинных мероприятий.🔺 По результатам ПЦР-тестов, определенное количество украинских пациентов переносят COVID-19 бессимптомно. Более достоверно это можно будет определить, если будут введены ИФА-тестирования.🔺 Киевская больница психиатрии, где работает 1401 человек (из них 126 врачей и 364 медицинские сестры), недофинансирована на 153 млн грн., Из-за чего четвертая часть работников попали под сокращение на втором этапе медреформы. Такая же ситуация с большинством психиатрических больниц страны. В ближайшие дни МОЗ Украины предложит алгоритм выхода из этой ситуации.