Результаты брифинга МЗ Украины за 27 апреля

Результаты брифинга Министра здравоохранения Максима Степанова за 27 апреля:🔺 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 392 новых случая заболевания коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев у детей и 73 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 82 человека. Выздоровели за сутки 24 человека. Умерли 11 человек.🔺 За последние сутки проведено 4251 тестирование методом ПЦР.🔺 За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Харьковской области (49), Закарпатской области (46), Черновицкой области (34) и в Киеве (32).🔺 МЗ получил около 4500 ПЦР-систем (450000 тестов) украинского производства, которые по качеству и точности соответствуют мировым стандартам. 27 апреля будет поставка еще 1600 ПЦР-систем (160000 тестов).🔺 На сегодня в Украине проводится до 5-6 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Минздрав планирует усилить мощность лабораторий и привлечь больше лаборантов, чтобы увеличить количество ПЦР-тестирования до 8-10 тысяч в сутки.🔺 Минздрав контролирует и четко проверяет качество закупок средств индивидуальной и биозащиты по всем регионам страны.🔺 этой неделе МЗ рассмотрит возможность использования ИФА-тестов, которые обнаруживают антитела у людей, переболевших COVID-19.🔺 180 украинцев, 28 апреля приедут в Украину из США, они должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. МОЗ будет контролировать это через приложение "Действуй дома", который должен быть установлен у каждого прибывшего.