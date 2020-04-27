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    Результаты брифинга МЗ Украины за 27 апреля

    27 апр 2020, 14:09    admin
    0 комментариев    71 просмотр
     
    Результаты брифинга Министра здравоохранения Максима Степанова за 27 апреля:

    🔺 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 392 новых случая заболевания коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев у детей и 73 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 82 человека. Выздоровели за сутки 24 человека. Умерли 11 человек.

    🔺 За последние сутки проведено 4251 тестирование методом ПЦР.

    🔺 За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Харьковской области (49), Закарпатской области (46), Черновицкой области (34) и в Киеве (32).

    🔺 МЗ получил около 4500 ПЦР-систем (450000 тестов) украинского производства, которые по качеству и точности соответствуют мировым стандартам. 27 апреля будет поставка еще 1600 ПЦР-систем (160000 тестов).

    🔺 На сегодня в Украине проводится до 5-6 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Минздрав планирует усилить мощность лабораторий и привлечь больше лаборантов, чтобы увеличить количество ПЦР-тестирования до 8-10 тысяч в сутки.

    🔺 Минздрав контролирует и четко проверяет качество закупок средств индивидуальной и биозащиты по всем регионам страны.

    🔺 этой неделе МЗ рассмотрит возможность использования ИФА-тестов, которые обнаруживают антитела у людей, переболевших COVID-19.

    🔺 180 украинцев, 28 апреля приедут в Украину из США, они должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. МОЗ будет контролировать это через приложение "Действуй дома", который должен быть установлен у каждого прибывшего.

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