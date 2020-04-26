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Результаты брифинга МЗ Украины за 26 апреля
26 апр 2020, 11:40 admin
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Результаты брифинга Министра здравоохранения Максима Степанова за 26 апреля:
🔺 За сутки в Украине зафиксировано 492 новых случая коронавирусной болезни, из них 41 у детей и 101 у медработников. Всего инфицированных медиков - 1666. Госпитализировано за сутки 123 человека. Зафиксировано 8 летальных случаев. Выздоровели 58 пациентов, среди них 5 детей.
🔺 За сутки сделано 5596 исследований методом ПЦР.
🔺 Минздрав проводит тщательный аудит медицинской системы и фиксирует неудовлетворительное состояние больниц и недостаток финансирования во многих медучреждениях. В частности, глава Минздрава вчера посетил с рабочим визитом три медицинские учреждения Киевщины, где из-за недофинансирования складывается угрожающая ситуация.
🔺 Завершение реформы медицинской системы является одним из главных приоритетов Максима Степанова в должности министра. Он убежден, что реформа призвана сделать медицину качественной и доступной, а медицинские работники должны получить достойные условия труда и заработную плату. Выиграть от реформирования должны как пациенты, так и врачи.
🔺 Министерство срочно сделает выводы, примет все необходимые решения, которые сделают невозможным сокращение количества медработников и закрытия медицинских учреждений, и будет работать на улучшение оказания медицинской помощи.
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