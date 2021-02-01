Пациентка без симптомов COVID-19 инфицировала окружающих три месяца

"Медицинский вестник Украины" публикует информацию, имеющую особую актуальность для понимания нюансов эпидемиологии COVID-19.

Известно, что некоторые люди даже после выздоровления способны заражать вирусом других людей, поэтому нужно с осторожностью общаться с теми, кто недавно переболел. Но есть и другой тип переносчиков коронавирусной инфекции — у них нет никаких симптомов заболевания, поэтому обезопасить себя от общения с ними ещё сложнее.

Сотрудники американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний сообщили о пожилой женщине, которая была заражена коронавирусом более трёх месяцев. Кроме того, у 71-летней пациентки был низкий уровень антител из-за лейкемии. Установить, что женщина распространяла COVID-19 на протяжении как минимум 100 дней, удалось не сразу, учитывая, что никаких симптомов заболевания у неё не наблюдалось.

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Её госпитализировали из-за тяжёлой анемии и гипогаммаглобулинемии, существенно ослабившей иммунную систему. Уже в стационаре удалось выяснить, что пациентка заражена коронавирусом, вызывающим COVID-19.

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Медики пояснили, что в то время мало знали о том, как вирус распространяется, поэтому и не сразу решили сделать тест. Сейчас же подобных случаев регистрируется всё больше, поэтому идет работа над пониманием модели поведения инфекции в организме таких людей.

Специалисты отмечают, что инфекция сохранялась в организме женщины так долго из-за того, что её иммунная система была ослаблена другими заболеваниями. При этом вирус в её организме не развивался, хотя и сохранял своё присутствие.