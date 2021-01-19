Самое распространенное в мире болеутоляющее все чаще становится причиной отравлений

"Медицинский вестник Украины" приводит данные исследования о серьезнейших побочных эффектах передозировки парацетамола как наиболее распространенного и популярного анальгетика во всех возрастных группах населения.

Парацетамол – один из самых популярных анальгетиков, который вполне безопасен для снятия умеренной боли и снижения высокой температуры в короткий срок. И, тем не менее, в последние десятилетия во всех странах мира наблюдается рост количества случаев ненамеренной передозировки этого лекарства.

Авторы нового исследования предполагают , что прием более высокой дозы парацетамола, даже по назначению врача, может привести к отравлению и стать причиной серьезного поражения печени. В Швейцарии, где проводилось исследование, отпускаемые без рецепта таблетки содержат около 500 мг парацетамола, однако в 2003 году в стране по рецепту стали продаваться и таблетки, содержащие 1000 мг активного вещества. Сегодня продажа таких таблеток, содержащих в 2 раза больше активного вещества, в 10 раз превышает количество продаж обычного парацетамола.

Проанализировав данные, поступавшие в Национальный токсикологический центр Швейцарии до и после 2003 года, исследователи обнаружили значительный рост количества случаев ненамеренной передозировки парацетамолом, при этом большая их часть была связана с употреблением 1000-мг таблеток.

«Одна из особенностей парацетамола – он эффективен не для всех и не при всех видах боли, – объясняет фармакоэпидемиолог Андреа Берден. – А если лекарство не помогает сразу устранить симптомы, люди могут увеличивать дозу без консультации с врачом. Вот в чем проблема».

Многие не осознают, что каждая принятая таблетка парацетамола временно кумулируется в организме, то есть прием всего нескольких «лишних» пилюль может спровоцировать передозировку, легко превышающую рекомендованные сегодня 4000 мг в день для взрослого. Именно поэтому в 2008 году Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США рекомендовало ограничить взрослую дозу двумя таблетками, содержащими 325 мг ацетаминофена, разместив на упаковке предупреждение о последствиях передозировки.

К счастью, в 90% случаев передозировки парацетамолом пострадавшие успели получить антидот в течение 8-10 часов после приема лекарства, что снизило риск критического поражения печени и летального исхода. Пока рано говорить о точной причине таких ненамеренных отравлений: возможно, люди путают таблетки с 500-мг содержанием активного вещества и с 1000-мг, а может быть дело в том, что врачи и фармацевты не утруждают себя объяснениями того, какие последствия для здоровья могут наступить в случае передозировки.