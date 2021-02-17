Эксперты проследили за контаминационными маршрутами опасных бактерий в стационарах

Проблеме тяжелых внутригоспитальных инфекций посвящена следующая информация, публикуемая "Медицинским вестником Украины".

Известно, что больница может быть рассадником опасных, устойчивых к антибиотикам бактерий. Последнее исследование показало: полы в больничных палатах загрязняются устойчивыми к антибиотикам бактериями в течение нескольких часов после поступления пациента, создавая путь передачи потенциально опасных организмов пациентам, пишет News-medical.net.



Эксперты проследили за путями контаминации в больничных палатах 17 только поступивших пациентов, чтобы определить время и маршрут трансмиссии бактерий. Перед тестированием комнаты были тщательно очищены и продезинфицированы, и все пациенты не имели метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA) и других опасных бактерий.



Далее специалисты пронаблюдали за взаимодействием пациентов с медицинским персоналом и портативным оборудованием, забирая мазки до 3-х раз в день непосредственно у пациентов, с вещей, кроватей и других поверхностей, к которым часто прикасаются. Ученых также интересовал пол. Оказалось, почти в 50% палат нашли MRSA в первые сутки.



Патогены - C.difficile и ванкомицин-резистентные энтерококки - были идентифицированы в 58% палат в течение четырех дней после госпитализации. Загрязнение часто начиналось с полов, но в конечном итоге переходило на постельные принадлежности и различные поверхности.