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Эксперты проследили за контаминационными маршрутами опасных бактерий в стационарах
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17 фев 2021, 12:00
Эксперты проследили за контаминационными маршрутами опасных бактерий в стационарах
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    » » » Эксперты проследили за контаминационными маршрутами опасных бактерий в стационарах

    Эксперты проследили за контаминационными маршрутами опасных бактерий в стационарах

    17 фев 2021, 12:00    Lidia
    0 комментариев    40 просмотров

     

    Проблеме тяжелых внутригоспитальных инфекций посвящена следующая информация, публикуемая "Медицинским вестником Украины".


    Известно, что больница может быть рассадником опасных, устойчивых к антибиотикам бактерий. Последнее исследование показало: полы в больничных палатах загрязняются устойчивыми к антибиотикам бактериями в течение нескольких часов после поступления пациента, создавая путь передачи потенциально опасных организмов пациентам, пишет News-medical.net.

    Эксперты проследили за путями контаминации в больничных палатах 17 только поступивших пациентов, чтобы определить время и маршрут трансмиссии бактерий. Перед тестированием комнаты были тщательно очищены и продезинфицированы, и все пациенты не имели метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA) и других опасных бактерий.

    Далее специалисты пронаблюдали за взаимодействием пациентов с медицинским персоналом и портативным оборудованием, забирая мазки до 3-х раз в день непосредственно у пациентов, с вещей, кроватей и других поверхностей, к которым часто прикасаются. Ученых также интересовал пол. Оказалось, почти в 50% палат нашли MRSA в первые сутки.

    Патогены - C.difficile и ванкомицин-резистентные энтерококки - были идентифицированы в 58% палат в течение четырех дней после госпитализации. Загрязнение часто начиналось с полов, но в конечном итоге переходило на постельные принадлежности и различные поверхности.



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