Психологи наглядно показали, почему важно заниматься спортом

"Медицинский вестник Украины" публикацией следующего материала подчеркивает тесную связь поддержания психологического здоровья и аэробных физических тренировок.





Согласно исследованию, проведенному сотрудниками Университетского колледжа Лондона, люди в плохой аэробной и мышечной кондиции почти в два раза чаще страдают депрессией, пишет The Hindustan Times. Так, низкий уровень физической подготовки также предсказывает на 60% повышение риска развития тревожности.



Выводы были озвучены по итогу обследования 152978 человек 40-69 лет. Их базовая аэробная подготовка изначально была проверена на велотренажере с растущим сопротивлением. А мышечная кондиция - с помощью теста на силу хвата. Добровольцы также заполнили анкету для оценки симптомов депрессии и тревожности.



Семь лет спустя их снова проверили на симптомы депрессии и тревожности. Выяснилось, что хорошая аэробная и мышечная подготовка в начале исследования была связана с более стабильным психическим состоянием. У людей с самыми низкими показателями аэробной и мышечной подготовки вероятность развития депрессии была на 98% выше, риск тревожности - на 60% выше и на 81% больше шансы заполучить одно из распространенных психических расстройств по сравнению с людьми с высокими показателями подготовки.