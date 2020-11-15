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Психологи наглядно показали, почему важно заниматься спортом
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15 ноя 2020, 12:49
Психологи наглядно показали, почему важно заниматься спортом
  "Медицинский вестник Украины" публикацией следующего материала...
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    » » » Психологи наглядно показали, почему важно заниматься спортом

    Психологи наглядно показали, почему важно заниматься спортом

    15 ноя 2020, 12:49    admin
    0 комментариев    20 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" публикацией следующего материала подчеркивает тесную связь поддержания психологического здоровья и аэробных физических тренировок.


    Согласно исследованию, проведенному сотрудниками Университетского колледжа Лондона, люди в плохой аэробной и мышечной кондиции почти в два раза чаще страдают депрессией, пишет The Hindustan Times. Так, низкий уровень физической подготовки также предсказывает на 60% повышение риска развития тревожности.

    Выводы были озвучены по итогу обследования 152978 человек 40-69 лет. Их базовая аэробная подготовка изначально была проверена на велотренажере с растущим сопротивлением. А мышечная кондиция - с помощью теста на силу хвата. Добровольцы также заполнили анкету для оценки симптомов депрессии и тревожности.

    Семь лет спустя их снова проверили на симптомы депрессии и тревожности. Выяснилось, что хорошая аэробная и мышечная подготовка в начале исследования была связана с более стабильным психическим состоянием. У людей с самыми низкими показателями аэробной и мышечной подготовки вероятность развития депрессии была на 98% выше, риск тревожности - на 60% выше и на 81% больше шансы заполучить одно из распространенных психических расстройств по сравнению с людьми с высокими показателями подготовки.



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