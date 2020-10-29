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    Обнаружено, что пищеварительный гормон влияет на работу памяти

    29 окт 2020, 17:40    admin
    0 комментариев    74 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" сообщает об открытии ученых из университета Южной Калифорнии, обнаруживших, что гормон, влияющий на ритм питания, воздействует также на память.


    В организме животных и человека существует гормон грелин. Он играет важнейшую роль в регуляции метаболизма: во многом именно благодаря грелину мы испытываем голод, а значит и чувство потребности в принятии пищи. Однако науке до сих пор мало известно о том, как именно функционирует это вещество.


    Чтобы лучше узнать, как грелин влияет на состояние голода, метаболизм и память, ученые из университета Южной Калифорнии совместно со своими коллегами из разных стран изучили роль грелина на примере анимальных моделей (крыс).


    В ходе исследования ученые провели лабораторный опыт: они нарушили в организме крыс возможность взаимодействий грелина и блуждающего нерва, т.е. интерактивных коммуникаций между ЦНС и органами брюшной полости. Далее ученые отслеживали изменения пищевого и когнитивного поведения крыс.


    Был выявлен ряд изменений: крысы начали потреблять пищу намного чаще, регуляция глюкозы в их крови значительно нарушилась, а масса тела — увеличилась. Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой увеличение частоты потребления пищи связано с нарушениями памяти: крысы забывают, когда потребляли пищу в последний раз, поэтому испытывают чувство голода, что и приводит к учащению кормлений. Лабораторные животные помнили, где они нашли пищу, однако при этом будто буквально забывали о том, что совсем недавно уже ели. Исследователи уверены: у изучаемых ими животных оказалась нарушенной эпизодическая память — та, что помогает нам помнить, к примеру, о первом дне в школе или же о том, что мы ели на завтрак вчера.


    По итогам исследования ученые еще раз подчеркнули, что приобретение новых знаний о взаимодействиях гормона грелина с блуждающим нервом весьма важно не только для лучшего понимания пищевого поведения как человека, так и животных, но и для медицины: получив новую информацию, ученые смогут усовершенствовать существующие методы лечения заболеваний, затрагивающих метаболизм, таких как ожирение или диабет, а также эпилепсии и болезни Альцгеймера.

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