Внутренние часы организма определены полом человека, показали наблюдения

"Медицинский вестник Украины" сообщает интересную информацию о гендерных различиях биоритмов человека.

Университет Пенсильвании, передает Medical Express, исследовал циркадные ритмы. Известно: у людей и животных есть несколько биологических ритмов. Помимо циркадного ритма, регулирующего сон и бодрствование, а также влияющего на метаболизм, есть ритмы, отвечающие за дыхание, обновление кожи и частоту сердцебиения. Специалисты проанализировали данные более 53000 человек и выяснили, что на внутренние ритмы тела влияют возраст и пол.



В частности, у женщин в целом чаще активность проявляется по утрам и днем, что также характерно для детей, а у мужчин - вечером и ночью. Плюс, женщины более устойчивы к нарушениям их природного циркадного ритма. Еще ученые узнали, что женщины спят больше мужчин, и во время сна у них отмечается более длительная фаза глубокого сна. Представительницы слабого пола к тому же реже страдают от нарушений сна. Мужчины, в свою очередь, чаще позволяют себе вздремнуть после обеда.



Исследователи не нашли никаких видимых причин для выявленных различий в циркадных ритмах у представителей разных полов. Возможно, различия связаны с материнской ролью у женщин - для них более естественно иметь циркадный ритм, гармонирующий с ритмом детей. Также ряд ранее проводившихся исследований показал связь между циркадным ритмом у женщин и их гормональным циклом.