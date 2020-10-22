Особая добавка сделает старость более активной, обещают исследователи

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Институт исследования старения Бака установил: альфа-кетоглутаровая кислота (AKG) помогает избежать возрастных заболеваний и тяжелого протекания старости. На данный момент был успешно проведен эксперимент с грызунами, который показал способность соединения продлевать активную жизни.



Вышеупомянутая кислота участвует в клеточном дыхании, а также необходима для многих других клеточных процессов. У людей концентрация AKG снижается в десять раз в период между 40 и 80 годами. Продукты питания не могут пополнить запасы кислоты, однако БАДы с AKG способны оказать положительное действие.



В рамках эксперимента двум группам мышей в возрасте 18 месяцев вводилась AKG. В первой группе средняя продолжительность жизни и выживаемость у самок выросла на 16,6% и 19,7% соответственно. Во второй группе показатели выросли на 10,5% и 8%, соответственно. У самцов выживаемость значительно не изменилась, но продолжительность жизни увеличилась на 9,6% и 12,8% в первой и второй группах.



Через 9 месяцев потребления AKG у самок было зафиксировано значительное улучшение здоровья, а у самцов этот эффект проявился через 11 месяцев. Внешне животные стали лучше выглядеть и передвигаться. В контрольной группе животных, не принимавшей кислоту, возрастал уровень провоспалительных цитокинов.