Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Еще одна компания приостановила испытания вакцины от COVID-19
Фармновости / Коронавирус
22 окт 2020, 15:39
Еще одна компания приостановила испытания вакцины от COVID-19
  "Медицинский вестник Украины" с обеспокоенностью констатирует, что...
15:35 Особая добавка сделает старость более активной, обещают исследователи Пишут, что... / Новые технологии
15:32 Исследователи нашли новые антидоты против змеиного яда Новости / Пишут, что...
17:08 Внутренние часы организма определены полом человека, показали наблюдения Новости / Пишут, что...
15:05 Ученые нашли эффективное средство от повреждений легких при гриппе и, возможно, перспективное в лечении пневмонии, вызываемой COVID-19 Новости дня / Фармновости / Коронавирус
19:07 Генетики по-новому посмотрели на лечение ВИЧ – инфекции Пишут, что... / Инфекционный контроль
09:32 Новое лекарство против рака демонстрирует высокую эффективность Новости / Фармновости
09:31 Витамин С - спасение от возрастного сокращения мышечной массы? Новости дня / Гигиена питания
09:27 В Украине 42% мужчин не доживают до 65 лет В Украине / Это интересно
09:22 МОЗ України оновило табелі оснащення всієї системи екстреної медичної допомоги В Украине / Минздрав Украины / Разное
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Особая добавка сделает старость более активной, обещают исследователи

    Особая добавка сделает старость более активной, обещают исследователи

    22 окт 2020, 15:35    Lidia
    0 комментариев    112 просмотров

     

    Традиционно "Медицинский вестник Украины" знакомит читателей с материалами об открытиях в области активного долголетия. 


    Институт исследования старения Бака установил: альфа-кетоглутаровая кислота (AKG) помогает избежать возрастных заболеваний и тяжелого протекания старости. На данный момент был успешно проведен эксперимент с грызунами, который показал способность соединения продлевать активную жизни.

    Вышеупомянутая кислота участвует в клеточном дыхании, а также необходима для многих других клеточных процессов. У людей концентрация AKG снижается в десять раз в период между 40 и 80 годами. Продукты питания не могут пополнить запасы кислоты, однако БАДы с AKG способны оказать положительное действие.

    В рамках эксперимента двум группам мышей в возрасте 18 месяцев вводилась AKG. В первой группе средняя продолжительность жизни и выживаемость у самок выросла на 16,6% и 19,7% соответственно. Во второй группе показатели выросли на 10,5% и 8%, соответственно. У самцов выживаемость значительно не изменилась, но продолжительность жизни увеличилась на 9,6% и 12,8% в первой и второй группах.

    Через 9 месяцев потребления AKG у самок было зафиксировано значительное улучшение здоровья, а у самцов этот эффект проявился через 11 месяцев. Внешне животные стали лучше выглядеть и  передвигаться. В контрольной группе животных, не принимавшей кислоту, возрастал уровень провоспалительных цитокинов.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Британские военные объявили о прекращении использования животных в экспериментах с резкими перепадами давления воздуха
    Новости / За рубежом
    07 фев 2008, 13:51    0 комментариев
    Британские военные объявили о прекращении использования животных в экспериментах с резкими перепадами давления воздуха
    Эксперименты проводились, в частности, над козами, в целях определения степени риска в случае экстренных эвакуаций экипажей с...
    Подробнее...
    Фельдшерська довідка про смерть (106-1/o-95)
    Фельдшерська довідка про смерть (106-1/o-95) 12 янв 2013, 16:35
    Международный институт вакцины в Сеуле разработал новый метод вакцинации с помощью пластыря
    Международный институт вакцины в Сеуле разработал новый метод вакцинации с помощью пластыря 30 мар 2008, 13:40
    Для щитовидной железы: полезные продукты
    Для щитовидной железы: полезные продукты 18 май 2020, 16:33
    ПЛАВИКС® (PLAVIX®)
    ПЛАВИКС® (PLAVIX®) 20 июл 2012, 16:09
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой