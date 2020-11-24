"Гормон любви" стоит за проблемами с ЖКТ на фоне стресса

"Медицинский вестник Украины" рассказывает о влиянии одного из стрессовых гормонов на пищеварительную систему.

Университет Пенсильвании установил, как взаимосвязаны стресс и проблемы с пищеварением. Связующим звеном оказался окситоцин - "гормон любви". Многочисленные наблюдения показывают: стресс нарушает работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), вызывая вздутие живота, дискомфорт, тошноту и диарею. Если организм неадекватно адаптируется к стрессу, нервы, регулирующие опорожнение желудка и кишечника, реагируют аномально.

В ответ на стрессовый раздражитель гипоталамус начинает выделять окситоцин, помогающий справиться со стрессом. Что происходит при этом с желудочно-кишечным трактом, ученые установили на примере мышей. Если стрессовая адаптация проходила нормально (окситоциновые цепи активировались), проблем с пищеварением удавалось избежать.

Торможение активности специфических нейронных цепей, связанных с окситоцином, задерживало опорожнение желудка за счет снижения тонуса его стенок и одновременно ускоряло перенос биологического материала по толстой кишке. Первое вызывало вздутие живота, из-за того, что пища задерживается в желудке, дискомфорт и тошноту, а второе - диарею. Кстати, описанные проблемы чаще встречаются у женщин, ведь они в большей степени подвержены стрессу и хуже с ним справляются.