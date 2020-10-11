Свиньи помогут ученым найти путь к спасению пациентов, нуждающихся в новой печени

"Медицинский вестник Украины" предлагает вниманию читателей информацию о новых перспективных технологиях в лечении тяжелых заболеваний печени.

Американские ученые спасли нескольких свиней от гибели, вырастив запасную печень. По словам специалистов, опробованная технология поможет пациентам с циррозом. Оказалось, если клетки печени (гепатоциты) попадут в лимфатические узлы, а при этом сама печень не справляется со своими задачами, то эти клетки смогут сформировать "внешнюю" печень.



Что важно, гепатоциты сохраняют способность к делению и начинают активно размножаться, если значительная часть печени повреждена. Это позволяет имплантировать пациенту с серьезными повреждениями органа половину печени донора. Но, как известно, во всем мире отмечается сильная нехватка донорских тканей. Выращивание новой печени из клеток выглядит перспективной альтернативой.



Итак, на примере грызунов и свиней было доказано: если имплантировать эти клетки в лимфатические узлы, то будет сформирована новая печень. У свиней при этом пережимали артерию, питающую основную печень, и удаляли часть органа. Выделялись из удаленной части гепатоциты, размножались и вводились в лимфатические узлы в брюшной полости свиней. В итоге гепатоциты прекрасно приживались в лимфатических узлах, формировали структуры, которые нейтрализовали различные токсины и выполняли другие функции печени, включая производство желчи. Чем больше была повреждена основная печень, тем активнее формировались запасные элементы, бравшие на себя ее функцию.