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    » » » У лиц с диабетом 1-го типа появилась надежда на излечение

    У лиц с диабетом 1-го типа появилась надежда на излечение

    10 окт 2020, 16:41    Lidia
    0 комментариев    40 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" вновь обращается к научным открытиям, способным радикально изменить лечение сахарного диабета 1- го типа и подарить надежду миллионам людей.


    Институт биологических исследований Джонаса Солка возможно нашел эффективный способ лечения отдельных вариантов сахарного диабетом 1-го типа, сделав островковые клетки поджелудочной железы «невидимыми» для иммунитета, причем без изменений их ДНК. Напомним: некоторые варианты сахарного диабета 1-го типа вызваны атаками иммунной системы, поражающей клетки поджелудочной железы. Пересадка новых клеток нецелесообразна, так как иммунитет их все равно со временем уничтожит.

    Эксперты экспериментировали с культурами эмбриональных и перепрограммированных стволовых клеток. Было установлено, какие именно гормоны и сигнальные молекулы отвечают за превращение эмбриональных клеток во взрослые клетки поджелудочной железы. 


    Параллельно был открыт механизм, делающий данные клетки невидимыми для иммунитета.

    Для достижения эффекта требовалось обработать культуру стволовых клеток большим количеством интерферона-гамма. Этот белок, часть арсенала иммунной системы, играет важную роль в управлении воспалительными процессами и борьбе с опухолями. Анализ показал: интерферон-гамма заставляет островковые клетки вырабатывать большое количество другого белка - PD-L1. Это "стоп-сигнал", помогающий иммунитету отличать свои клетки от чужеродных элементов.

    Экспертам удалось, обработав интерфероном-гамма большое количество клеток, вырастить из них миниатюрные аналоги поджелудочной железы. Эти аналоги пересадили мышам с диабетом. Трансплантаты успешно прижились, вырабатывали инсулин и не подвергались атакам иммунитета. Эффект сохранялся в течение всей жизни грызунов.



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