Мышьяк может попасть в организм из-за особенностей организации водоснабжения

Из-за использования грунтовых вод до 200 миллионов человек оказались под угрозой отравления мышьяком. Ученые из Швейцарского федерального института водных науки и технологий составили мировую карту распространения мышьяка в грунтовых водах и оценили шанс его потребления людьми.





В результате оказалось, что из-за организации водоснабжения от 94 до 200 миллионов человек оказались в зоне риска отравления мышьяком, сообщает N+1.Во многих засушливых регионах мира подземная толща — это главный источник пресной воды для питья и полива сельскохозяйственных культур, и местное население подвергается риску отравления мышьяком через рис и питьевую воду.





Глобальная оценка риска отравления мышьяком из грунтовых вод до сих пор не была проведена ввиду затруднений с получением данных об использовании водных ресурсов и ведении сельского хозяйства развивающимися странами, а также недостаточно тщательного экологического мониторинга химического состава грунтовых вод в таких регионах.





В ходе нового исследования ученые составили первую глобальную карту распространения мышьяка в грунтовых водах (с уровнем залегания ниже 100 метров). Они обобщили данные из почти 80 исследований содержания мышьяка в водоносных горизонтах, которые включали 200 тысяч анализов воды и около 55 тысяч точек опробования на территориях Буркина-Фасо, Аргентины, Мексики, Китая, Южной и Юго-Восточной Азии, США и Дельты Красной реки во Вьетнаме, а также осадочных бассейнов по всему миру. Чтобы определить ранее неизвестные области загрязнения мышьяком, ученые провели математическое моделирование.





Кроме того, исследователи провели оценку рисков заражения людей мышьяком, используя информацию, которая содержится в базе данных по продовольствию и сельскому хозяйству ООН AQUASTAT. Оказалось, что в зоне риска отравления мышьяком находятся от 94 до 200 миллионов человек, 85-90% из которых живут в Южной Азии. По словам исследователей, при интенсификации сельского хозяйства в развивающихся странах и при использовании грунтовых вод для орошения число таких людей будет расти.