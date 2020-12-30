Правила безпеки за святковим столом

Медицинский вестник публикует рекомендации экспертов Министерства здравоохранения Украины, посвященные правильной организации «Новогоднего стола»
Традиційно новорічні свята передбачають ситну вечерю з великою кількістю різноманітних страв та напоїв. МОЗ України підготував поради як провести свята безпечно для здоров’я і не зіпсувати вихідні наслідками надмірного вживання алкоголю та переїдання.
На Новий рік та Різдво люди надають перевагу смачній, але шкідливій їжі. В поєднанні з алкоголем це може призвести до погіршення самопочуття та зіпсувати вихідні. Як вберегтись від негативних наслідків:
- Їжте невеликими порціями. Наслідками переїдання можуть стати відчуття важкості та печія.
- Надавайте перевагу простим нежирним стравам. Складні салати з майонезом та жирна смажена їжа ускладнює травлення і зробить вас в’ялим. Традиційні святкові страви можна зробити трішки здоровішими, якщо замінити майонез на йогурт, а м’ясо не смажити, а запікати.
- Їжте овочі та фрукти, цільнозернові продукти. Клітковина покращує травлення.
- Відмовтесь від алкоголю. МОЗ України нагадує, що безпечної долі алкоголю не існує https://bit.ly/2RZdA9A, https://bit.ly/2Ewcie4
- Пийте побільше води. Краще уникати солодких та газованих напоїв, особливо якщо ви поєднуєте їх з алкоголем.
- Пам’ятайте, що більшість смаколиків та напоїв на різдвяних ярмарках містять багато цукру, барвників та інших шкідливих речовин. Краще придбати натуральні продукти з несолодкими напоями.
- Страви, приготовані для дітей, мають відповідати віковим нормам. Свята не повинні ставати “канікулами” від здорового харчування.
- Намагайтесь не вживати в новорічну ніч велику кількість нових для вас екзотичних продуктів. Вони можуть викликати алергічну реакцію.
- Десерт - традиційна частина святкової вечері. Проте порція цукру та жирів після ситної вечері - не найкращі варіант. Десерт краще з’їсти згодом, та надати перевагу фруктам, горіхам або натуральній пастілі, желе.
- Дотримуйтесь простих правил при приготуванні та зберіганні харчових продуктів. Вживайте в їжу тільки свіжі, безпечні та якісні продукти. Не зберігайте приготовлену їжу довго навіть у холодильнику. Це допоможе уникнути отруєнь та кишкових інфекцій. Не варто готувати велику кількість складних страв.
- Якщо ви вживали алкоголь, в жодному разі не сідайте за кермо. Це протиправно та дуже небезпечне https://bit.ly/2Q3qmCB
- Намагайтесь більше рухатись. Святкування не має обмежуватись лише вечерею. Прогулянка на свіжому повітрі або похід на ковзанку принесе вам багато позитивних емоцій та надасть бадьорості.
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