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    Правила безпеки за святковим столом

    30 дек 2020, 21:35    admin
    0 комментариев    105 просмотров

     

    Медицинский вестник публикует рекомендации экспертов Министерства здравоохранения Украины, посвященные правильной организации «Новогоднего стола»

    Традиційно новорічні свята передбачають ситну вечерю з великою кількістю різноманітних страв та напоїв. МОЗ України підготував поради як провести свята безпечно для здоров’я і не зіпсувати вихідні наслідками надмірного вживання алкоголю та переїдання.

    На Новий рік та Різдво люди надають перевагу смачній, але шкідливій їжі. В поєднанні з алкоголем це може призвести до погіршення самопочуття та зіпсувати вихідні. Як вберегтись від негативних наслідків:

    • Їжте невеликими порціями. Наслідками переїдання можуть стати відчуття важкості та печія.
    • Надавайте перевагу простим нежирним стравам. Складні салати з майонезом та жирна смажена їжа ускладнює травлення і зробить вас в’ялим. Традиційні святкові страви можна зробити трішки здоровішими, якщо замінити майонез на йогурт, а м’ясо не смажити, а запікати.
    • Їжте овочі та фрукти, цільнозернові продукти. Клітковина покращує травлення.
    • Відмовтесь від алкоголю. МОЗ України нагадує, що безпечної долі алкоголю не існує https://bit.ly/2RZdA9A,  https://bit.ly/2Ewcie4 
    • Пийте побільше води. Краще уникати солодких та газованих напоїв, особливо якщо ви поєднуєте їх з алкоголем. 
    • Пам’ятайте, що більшість смаколиків та напоїв на різдвяних ярмарках містять багато цукру, барвників та інших шкідливих речовин. Краще придбати натуральні продукти з несолодкими напоями.
    • Страви, приготовані для дітей, мають відповідати віковим нормам. Свята не повинні ставати “канікулами” від здорового харчування.
    • Намагайтесь не вживати в новорічну ніч велику кількість нових для вас екзотичних продуктів. Вони можуть викликати алергічну реакцію.
    • Десерт - традиційна частина святкової вечері. Проте порція цукру та жирів після ситної вечері - не найкращі варіант. Десерт краще з’їсти згодом, та надати перевагу фруктам, горіхам або натуральній пастілі, желе.
    • Дотримуйтесь простих правил при приготуванні та зберіганні харчових продуктів. Вживайте в їжу тільки свіжі, безпечні та якісні продукти. Не зберігайте приготовлену їжу довго навіть у холодильнику. Це допоможе  уникнути отруєнь та кишкових інфекцій. Не варто готувати велику кількість складних страв.
    • Якщо ви вживали алкоголь, в жодному разі не сідайте за кермо. Це протиправно та дуже небезпечне https://bit.ly/2Q3qmCB 
    • Намагайтесь більше рухатись. Святкування не має обмежуватись лише вечерею. Прогулянка на свіжому повітрі або похід на ковзанку принесе вам багато позитивних емоцій та надасть бадьорості.


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