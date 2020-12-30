Правила безпеки за святковим столом

Медицинский вестник публикует рекомендации экспертов Министерства здравоохранения Украины, посвященные правильной организации «Новогоднего стола»

Традиційно новорічні свята передбачають ситну вечерю з великою кількістю різноманітних страв та напоїв. МОЗ України підготував поради як провести свята безпечно для здоров’я і не зіпсувати вихідні наслідками надмірного вживання алкоголю та переїдання.

На Новий рік та Різдво люди надають перевагу смачній, але шкідливій їжі. В поєднанні з алкоголем це може призвести до погіршення самопочуття та зіпсувати вихідні. Як вберегтись від негативних наслідків: