У вакцины-лидера много побочных эффектов. Что говорят ученые

"Медицинский вестник Украины" публикует дискуссионный материал о тернистом пути создания вакцин против SARS-CoV-2.

Оксфордский препарат, испытания которого на волонтерах уже дважды приостанавливались, обзавелся критиками.

В мире сейчас в разработке находится около 200 вакцин против нового коронавируса SARS-CoV-2. Эксперты называют фаворитами девять из них, поскольку их создание уже далеко продвинулось и проходит завершающую третью фазу.

Лидером считается препарат, разрабатываемый Оксфордским университетом совместно с британско-шведским фармконцерном AstraZeneca. Однако побочные эффекты от вакцины вызывают опасения. Корреспондент.net рассказывает подробности.





Всегда есть исключения

Об Оксфордской вакцине начали говорить в апреле этого года. Тогда газета New York Times писала, что британские разработчики опередили остальных конкурентов и "был признанным лидером забега".

На тот момент эта вакцина стала одной из самых больших надежд для многих стран мира: к концу проекта заказы это вакцины превысили ближайших конкурентов (общее количество почти достигло отметки в три миллиарда доз).

В конце августа сообщалось, что AstraZeneca начала клинические испытания на 30 тысячах добровольцев в США, не столь многочисленные группы волонтеров начали получать препарат в Великобритании, Бразилии и Южной Африке.

В образце информированного согласия для британских волонтеров, которые тестируют вакцину от коронавируса, о серьезных осложнениях рассказано довольно подробно, пишет BBC News.

Участников предупреждают, что при любой вакцинации в редких случаях могут проявляться серьезные неврологические симптомы - например, развиться синдром Гийена-Барре.

Эта болезнь вызывает поражение периферических нервов и может быть смертельной. Правда, как отмечают авторы оксфордского исследования, раньше при испытаниях схожих векторных вакцин подобных симптомов не наблюдалось.

Однако 6 сентября клинические испытания были заморожены из-за болезни одного из волонтеров. Какие именно проблемы со здоровьем были выявлены у одного из добровольцев тогда не сообщалось.

К этому времени из-за развития тяжелых симптомов у волонтеров третья фаза испытаний британского препарата, приостанавливалась уже дважды.

Во внутреннем докладе исследователей, который удалось получить телекомпании CNN, у ранее здоровой 37-летней женщины после введения второй дозы препарата начался поперечный миелит - воспаление спинного мозга, которое обычно вызывается инфекциями.

Такие заболевания очень редко проявляются в связи с вакцинацией. Главный врач инфекционного отделения клиники Швабинг в Мюнхене Клеменс Вендтнер говорит, что миелит после прививок возникает у 1,3 человека на миллион.

Часто невозможно понять, что именно вызвало болезнь. Эксперты отмечают, что SARS-CoV-2 сам по себе часто вызывает аутоиммунные заболевания нервной системы, которые имеют тяжелый, а иногда с смертельный ход. Известно, что британская пациентка поправилась и была выписана из больницы.

Профессор, директор Института вирусологии Университета Марбурга и член Национальной академии наук Leopoldina Штефан Беккер, который принимал участие в разработке оксфордской вакцины, отвергает аргументы критиков о том, что вакцина не показала достаточного эффекта в исследованиях над животными.

"Было продемонстрировано, что все мыши показали реакцию после вакцины", - цитирует ученого DW.

После вакцинации животных заразили коронавирусом, и во всех случаях можно было наблюдать уменьшение вирусной нагрузки в организме, заявил Беккер.

Кроме того, во время первой и второй фаз исследований вакцины на людях у 91 процента привитых вырабатывались антитела против коронавируса. А после второй прививки таких уже было 100 процентов, сообщает вирусолог.

Он согласился, что проявление простудных симптомов в 70 процентах случаев, которые были при испытании оксфордской вакцины, это большая цифра. Однако он указывает, что они быстро проходят.

Беккер соглашается, что нейтропения (снижение числа лейкоцитов) у участников исследования возникала слишком часто - обычно при прививках цифры намного меньше.

Но всегда есть исключения, говорит ученый. Например, вакцина против желтой лихорадки имеет такую же частоту побочных эффектов, но считается одной из самых безопасных.

Сейчас в Евросоюзе оксфордскую вакцину проверяют на соответствие свои стандартам. Как сказал исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам Гвидо Рази, одобрение вакцины от COVID-19 до конца года маловероятно.

"Технически, конечно, это возможно. На практике это очень сложно - очень маловероятно", - заявил он в комментарии агентству Bloomberg 8 октября.

В ЕС проверяют не только вакцину от AstraZeneca Plc и Оксфордского университета, а также от Pfizer Inc. и BioNTech SE.

При этом он отметил, что европейские страны могут использовать свои чрезвычайные национальные полномочия для распространения вакцины еще до того, как ее одобрят в Брюсселе.