Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Ученые нашли новый способ борьбы с опасной кишечной инфекцией
Новости / Пишут, что...
21 ноя 2020, 15:54
Ученые нашли новый способ борьбы с опасной кишечной инфекцией
  "Медицинский вестник Украины" сообщает о открытии субстанций –...
15:51 Со скоростью звука: новая технология позволит ускорить производство медицинских имплантов Новости дня / Калейдоскоп / Новые технологии
11:41 Лечение алопеции может закончиться суицидом, предупреждают ученые Новости / Фармновости
11:40 Ученые доказали: с проблемой укачивания можно справиться Новости / Новости дня
13:56 Старый антибиотик оказался мощным противораковым оружием Новости / Фармновости
13:52 Нобелевскую премию - 2020 по медицине дали за открытие вируса гепатита С в 1989 г. Новости / Новости дня
12:49 Психологи наглядно показали, почему важно заниматься спортом Пишут, что... / Красота и здоровье
12:34 Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19 Новости дня / Фармновости / Коронавирус
15:28 Результаты брифинга Максима Степанова за 14 ноября Минздрав Украины / Коронавирус
14:26 COVID-19 в Украине. Оперативная информация на 14.11.20 г. Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Общество / Колонка редактора  Эпоха несострадания, или о массовой инфантилизации
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Со скоростью звука: новая технология позволит ускорить производство медицинских имплантов

    Со скоростью звука: новая технология позволит ускорить производство медицинских имплантов

    21 ноя 2020, 15:51    admin
    0 комментариев    67 просмотров

     

    "МВУ" представляет читателям информацию о новом изобретении американских ученых, способном радикально улучшить процесс производства медицинских имплантов.


    Американские инженеры из Корнелльского университета разработали новый способ трёхмерной печати металлических объектов из разогнанных до сверхзвуковых скоростей частиц титана. Описание исследования опубликовал научный журнал Applied Materials Today.


    Известно, что большинство 3D-принтеров печатают объекты, составляя их из накладывающихся друг на друга слоёв пластика или других материалов. Аналогичные устройства, работающие с металлом, в свою очередь, работают несколько иначе, либо плавя особый металлический порошок в заданной форме с помощью лазера, либо направляя его же на субстрат, чтобы сплавить частицы.


    Последняя методика сегодня также известна под названием холодного газодинамического напыления. Желая улучшить технологию этого подхода учёные разогнали частицы титана размером от 45 до 106 микрон до скорости 600 метров в секунду, или вдвое большое скорости звука в воздухе, и научились «склеивать» их при температуре в 900 градусов по Цельсию.


    Как результат, напечатанный с помощью такого подхода объект отличился как скоростью производства, так и своей пористой структурой, благодаря которой он оказался на 42 процента прочнее аналогичного материала, созданного с использованием старых технологий.


    По мнению исследователей, в будущем их разработка может быть использована в производстве биомедицинских имплантов.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    В России в последние годы во всех сферах жизни появилась устойчивость - Путин
    Новости / За рубежом
    08 фев 2008, 18:36    0 комментариев
    В России в последние годы во всех сферах жизни появилась устойчивость - Путин
    Реальный доходы людей за 8 лет выросли в 2,5 раза, сформулирована демографическая программа, созданы финансовые резервы,...
    Подробнее...
    Всесвітня організація охорони здоровя інформує про ситуацію в світі з захворюваністю на вірус грипу А/H1N1
    Всесвітня організація охорони здоровя інформує про ситуацію в світі з захворюваністю на вірус грипу А/H1N1 04 май 2009, 11:08
    В Астраханской области рождаемость выросла на девять процентов
    В Астраханской области рождаемость выросла на девять процентов 05 мар 2008, 14:31
    В Севастополе у перелетных птиц обнаружен вирус птичьего гриппа
    В Севастополе у перелетных птиц обнаружен вирус птичьего гриппа 13 фев 2008, 20:50
    Несколько составляющих хорошей современной клиники
    Несколько составляющих хорошей современной клиники 24 апр 2016, 19:43
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой