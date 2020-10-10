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    Ученые смогли приблизиться к решению проблемы повреждения нервов после инсультов и травм

    10 окт 2020, 16:40    Lidia
    0 комментариев    48 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" знакомит читателей с новыми научными разработками в терапии повреждений нервной ткани, обещающими улучшить результаты лечения церебральных инсультов и травматических поражений нервной системы.


    Команда исследователей из Инженерного университета Торонто и Мичиганского университета улучшила природный фермент, который способствует возобновлению роста нервной ткани, передает Eurek Alert. Новая версия энзима более стабильна, чем протеин, встречающийся в природе, и может привести к инновационным методам лечения повреждений нервов, вызванных травматическим повреждением или инсультом.

    Основная проблема в лечении нервных повреждений - формирование глиального рубца. Он образован клетками и биохимическими веществами, которые плотно срастаются вокруг поврежденного нерва. В краткосрочной перспективе эта защитная среда спасает нервные клетки от дальнейшего повреждения, но в долгосрочной  может препятствовать восстановлению нервов.

    Речь идет о ферменте хондроитиназа ABC. Его в природе производит бактерия Proteus vulgaris. Энзим может выборочно разрушать некоторые биомолекулы, составляющие глиальный рубец. Было показано: изменяя среду вокруг поврежденного нерва, хондроитиназа ABC способствует возобновлению роста нервных клеток вплоть до восстановления некоторых утраченных функций.

    Однако хондроитиназа ABC не очень стабильна в организме. Также её трудно доставить по назначению в силу подверженности химическому разложению в лекарственных составах. Ученые изменили биохимическую структуру фермента, чтобы создать более стабильную версию. Для этого использовались компьютерные алгоритмы, проверяющие целесообразность замены отдельных блоков в структуре вещества.

    В итоге ученые получили три новые кандидатные формы фермента, которые затем были протестированы в лаборатории. Все три оказались более стабильными, чем природная версия. Но только один, имеющий 37 аминокислотных замен из более чем 1000 звеньев цепи, по-настоящему выделился, с точки зрения стабильности и активности (активность сохраняется 7 дней против 24 часов природной версии).



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