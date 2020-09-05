Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Генетики подарили надежду пациентам с раком простаты
Новости / Пишут, что...
12 сен 2020, 15:11
Генетики подарили надежду пациентам с раком простаты
  "Медицинский вестник Украины" обращается к неутешительной статистике....
15:10 4 кроки для контролю діабету протягом життя Новости дня / Эндокринология
13:17 Що треба знати про шоколад Пишут, что... / Гигиена питания
13:17 Вирусологи показали, чем опасны инфекционные заболевания у беременных Новости дня / Акушерство и гинекология / Инфекционный контроль
13:00 Чому виникає чутливість зубів і як ліквідувати цю проблему Минздрав Украины / Врач - пациенту / Стоматология
12:59 Як вберегтись від гепатитів: шляхи передачі і профілактика Новости / Минздрав Украины
17:17 Правда і міфи про гормональні контрацептиви: розказує експерт Минздрав Украины / Врач - пациенту
16:43 Про що свідчать дегенеративні зміни в хребті і коли справді треба призначати МРТ Минздрав Украины / Врач - пациенту
16:20 Оперативная информация на 1 сентября о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
15:17 Оперативная информация на 31 августа о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине Минздрав Украины / Коронавирус / Инфекционный контроль
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Новости дня / Колонка редактора / Инфекционный контроль  Инфекции, едва не уничтожившие человечество: ТОП-6 самых опасных эпидемий в истории
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
  • Новости дня / Пишут, что... / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Здоровье с точки зрения эволюции: почему мы не перестаём болеть
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Вирусологи показали, чем опасны инфекционные заболевания у беременных

    Вирусологи показали, чем опасны инфекционные заболевания у беременных

    05 сен 2020, 13:17    Lidia
    0 комментариев    117 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" напоминает, что женский организм в период беременности претерпевает серьезные изменения, а иммунитет резко снижается. Беременные вдвое чаще болеют ОРВИ и гриппом, чем не беременные женщины, что акцентирует научный поиск на выявление возможных последствий для ребенка и актуализирует необходимость профилактики.


    Израильские ученые из Института Вейцмана, передает Xinhua, установили, что вирусная инфекция у беременной женщины способна нанести вред клеткам мозга развивающегося плода, даже если сам плод не инфицирован. Причина - работа иммунной системы матери в ответ на вирус. Были проведены эксперименты с мышами, которых заражали РНК-вирусами, вызывающими различные заболевания (грипп, корь, лихорадку Эбола, COVID-19).


    В итоге инфекция негативно отражалась на плодах мышей. Притом, клетки микроглии плода, являющиеся иммунными клетками головного мозга, пострадали и демонстрировали аномальное поведение. Анализ подтвердил: всему виной был иммунный ответ тела матери на вирусную инфекцию.


    Этот ответ осуществляется через белок - интерферон-бета. Его уровень резко повышается в результате вирусной инфекции. Большие количества этого белка, который служит первой линией защиты от вирусной инфекции у млекопитающих, могут нанести вред клеткам мозга, предупреждают ученые. То есть, даже когда плод не подвергается непосредственному интерфероном-бета.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Подмосковному фельдшеру дали два года за смерть призывника
    Новости / За рубежом
    31 окт 2011, 17:36    0 комментариев
    Подмосковному фельдшеру дали два года за смерть призывника
    Военного фельдшера из Московской области приговорили к двум годам лишения свободы за смерть призывника. По версии следствия,...
    Подробнее...
    Система дистанционного мониторинга Philips на четверть сокращает уровень смертности в отделении реанимации
    Система дистанционного мониторинга Philips на четверть сокращает уровень смертности в отделении реанимации 26 янв 2014, 12:20
    Попытки египетских властей бороться с хитаном не приносят ожидаемых результатов
    Попытки египетских властей бороться с хитаном не приносят ожидаемых результатов 28 сен 2008, 14:29
    Эксперты предлагают запретить ГМО в детском питании
    Эксперты предлагают запретить ГМО в детском питании 27 апр 2013, 11:07
    Ухаживаем за собой во время беременности
    Ухаживаем за собой во время беременности 29 май 2012, 08:03
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой