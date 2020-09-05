Вирусологи показали, чем опасны инфекционные заболевания у беременных

"Медицинский вестник Украины" напоминает, что женский организм в период беременности претерпевает серьезные изменения, а иммунитет резко снижается. Беременные вдвое чаще болеют ОРВИ и гриппом, чем не беременные женщины, что акцентирует научный поиск на выявление возможных последствий для ребенка и актуализирует необходимость профилактики.

Израильские ученые из Института Вейцмана, передает Xinhua, установили, что вирусная инфекция у беременной женщины способна нанести вред клеткам мозга развивающегося плода, даже если сам плод не инфицирован. Причина - работа иммунной системы матери в ответ на вирус. Были проведены эксперименты с мышами, которых заражали РНК-вирусами, вызывающими различные заболевания (грипп, корь, лихорадку Эбола, COVID-19).



В итоге инфекция негативно отражалась на плодах мышей. Притом, клетки микроглии плода, являющиеся иммунными клетками головного мозга, пострадали и демонстрировали аномальное поведение. Анализ подтвердил: всему виной был иммунный ответ тела матери на вирусную инфекцию.



Этот ответ осуществляется через белок - интерферон-бета. Его уровень резко повышается в результате вирусной инфекции. Большие количества этого белка, который служит первой линией защиты от вирусной инфекции у млекопитающих, могут нанести вред клеткам мозга, предупреждают ученые. То есть, даже когда плод не подвергается непосредственному интерфероном-бета.