Актуализируя рассматриваемую тему, "Медицинский вестник Украины" отмечает, что по последним официальным данным МОЗ, в Украине насчитывается около 1,3 млн. больных сахарным диабетом. Среди них почти 200 000 нуждаются в ежедневном приеме инсулина.

Національний інститут діабету, шлунково-кишкових і ниркових захворювань США опублікував 4 кроки для контролю діабету протягом життя. Дізнайтеся більше про діабет, свої показники, як жити з цим захворюванням і залишатися здоровим.

Крок 1: Дізнайтеся більше про діабет.

Існують три основні типи діабету:

Діабет 1 типу виникає, коли організм не виробляє достатньо інсуліну, щоб поглинати цукор (глюкозу) зі спожитої їжі, і не може перетворити його в енергію для вашого тіла.

Цукровий діабет 2 типу виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою. Це найпоширеніший тип діабету.

Гестаційний діабет діагностують у період вагітності. Може бути наявним протягом певного часу і після народження дитини.

Можливо, ви чули, як люди кажуть, що їхній "цукор трохи високий". Ці слова можуть наводити на думку, що діабет не є важкою хворобою. Це не правильно. Діабет є досить серйозним захворюванням, але можна навчитися ним керувати.

Люди з діабетом повинні зробити вибір на користь здорової їжі, нормальної ваги та активного способу життя. Їм необхідно приймати ліки, навіть якщо вони почуваються добре. Коли рівень цукру в крові близький до норми, люди мають більше енергії, менше втомлюються, рани гояться краще, зменшується відчуття спраги, ризик інфекційних захворювань шкіри та сечового міхура. Також знижується ймовірність виникнення викликаних діабетом проблем зі здоров'ям, таких як: серцевий напад або інсульт, біль, поколювання або оніміння в руках і ногах, проблеми з нирками, зором, захворювання зубів і ясен.

Крок 2: Знайте свої ABC показники діабету.

A1C – аналіз крові, який вимірює середній рівень цукру протягом останніх трьох місяців. Він відрізняється від щоденних тестів і є досить важливим для контролю рівня цукру протягом довгого періоду часу.

B – показники кров'яного тиску. Артеріальний тиск – сила тиску крові на стінку кровоносних судин. Якщо показники кров'яного тиску стають занадто високими, це може призвести до серцевого нападу, інсульту, ураження нирок і очей. У нормі кров'яний тиск для більшості людей з діабетом – нижче 140/90.

C – показники холестерину. Є два типи холестерину в крові: LDL і HDL. LDL або "поганий" холестерин може накопичуватися і закупорювати кровоносні судини. Це може викликати серцевий напад або інсульт. HDL або "хороший" холестерин допомагає видалити "поганий" холестерин із кровоносних судин. Норми показників є різними залежно від віку та інших факторів.

Крок 3: Дізнайтеся, як жити з діабетом.

Намагайтеся контролювати рівень стресу. Правильно харчуйтеся. Будьте активними. Приймайте ліки для лікування діабету та інших проблем зі здоров'ям, навіть якщо ви почуваєтеся добре. Перевіряйте свої ноги кожного дня на наявність порізів, пухирів, червоних плям і набряклостей. Слідкуйте за гігієною ротової порожнини щодня. Перестаньте палити. Відстежуйте рівень цукру в крові. Перевіряйте рівень вашого артеріального тиску.

Крок 4: Забезпечте собі регулярний контроль, щоб залишатися здоровим.

Необхідно звертатися до спеціалістів принаймні двічі на рік для виявлення і лікування будь-яких проблем на ранніх стадіях. При кожному відвідуванні лікар має проконтролювати рівень АТ, стан кінцівок та стоп, показники маси тіла. Двічі на рік необхідно проходити A1C тест (або частіше, якщо показники більш ніж 7). Щороку важливо перевіряти рівень холестеролу, обстежувати зуби та ясна, зір, здавати аналіз сечі для запобігання захворювань нирок, проводити вакцинацію від грипу. Принаймні раз у житті необхідно вакцинуватися від гепатиту B та пневмонії.