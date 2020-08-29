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    У чому небезпека гемофільної інфекції і як захиститися

    29 авг 2020, 20:13    Lidia
    0 комментариев    58 просмотров

     

    Medvestnik.com представляет рекомендательный материал МОЗ Украины, посвященный вакцинации против гемофильной инфекции.


    Разом з Центром громадського здоров'я МОЗ України розповідаємо, що треба знати про гемофільну інфекцію і захист від неї. 


    Гемофільна інфекція — гостра інфекційна хвороба, збудником якої є гемофільна паличка Haemophilus influenzae типу b (Hib-інфекція).


    Гемофільна інфекція характеризується переважним ураженням органів дихання, центральної нервової системи та розвитком гнійних вогнищ у різних органах. Заразитися можна лише від хворої людини.


    Гемофільна інфекція передається повітряно-крапельним шляхом, проте у маленьких дітей шлях передачі може бути контактним.


    Збудник інфекції локалізується на слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів. Найчастіше хворіють діти віком від 6 міс. до 4 років. Рідше хворіють новонароджені, діти більш старшого віку і дорослі.


    В Україні за 2018 рік зареєстровано 75 випадків. За 7 місяців 2019 року захворіло 14 людей (показник на 100 тисяч складає 0,03), що в 5 раз менше аналогічного періоду минулого року, коли захворіли 63 людини (показник 0,15).


    Найчастішими клінічними формами гемофільної інфекції є менінгіт, середній отит і пневмонія. Реєструються також і інші ускладнення: перикардит, синусит, отит, гнійні артрити, захворювання дихальних шляхів та ін.


    Гемофільна пневмонія є другою за частотою серед усіх бактеріальних пневмоній у дітей. Може проявлятися як у вигляді осередкової пневмонії, так і у вигляді крупозної, дуже часто (до 70 %) супроводжується гнійним плевритом у дітей, може ускладнюватися гнійним перикардитом, середнім отитом. Може приймати затяжний перебіг. У дорослих, особливо літніх осіб, гемофільна інфекція може нашаровуватися на інші види інфекцій.


    Єдиним профілактичним захистом є вакцинація, яка передбачена Календарем профілактичних щеплень.


    Вакцинація дітей може проводитись моновакцинами та комбінованими вакцинами, що містять Hib-компонент. Щеплення необхідно проводити за схемою 2-4-12 місяців.


    Вакцинація проводиться дітям до 5 років. Безоплатно вакцинуватися за Календарем чи надолужити пропущені щеплення можуть усі діти до 18 років. Дорослі можуть вакцинуватись проти Hib-інфекції за власні кошти.

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