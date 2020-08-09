В ВОЗ назвали опасность уличного шума

"Медицинский вестник Украины" вновь обращается к проблемам негативных техногенных влияний на здоровье человека и предлагает публикацию, рассматривающую отрицательное воздействие шума на сердечно-сосудистую систему.





"Хронические" шумы в городах, а также в сельской местности в зоне взлетно-посадочных коридоров, являются причиной смерти около 12 тысяч человек ежегодно. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет французский журнал Le Monde.





Отмечается, что движение автомобилей, шум самолетов при взлете и посадке и другие подобные факторы провоцируют возникновение таких болезней, как инфаркты и инсульты.





"Ученых очень беспокоит тот эффект, который оказывают на здоровье населения постоянные и непрекращающиеся шумы. Шум - серьезный раздражитель, отрицательно воздействующий на многие системы человеческого организма", - сообщил исследователь французского Университета Клермон-Овернь Поль Аван.





В ВОЗ определили, что по уровню опасности для организма человека шумы уступают только загрязнению окружающей среды.





Также Европейское агентство по вопросам окружающей среды уведомляет, что число людей, страдающих от шума, постоянно растет. Так, организацией доказано, что 48 тысяч европейцев страдают сердечно-сосудистыми болезнями именно по указанной причине.





При этом эксперты подчеркивают, что в большинстве страдают менее зажиточные люди, поскольку они не имеют возможности купить жилье вдали от шумных зон.





"Таким образом, данный вопрос приобретает социальную окраску, разделяя общество на тех, кто живет в постоянно вызывающей раздражение обстановке, и на тех, чьи условия жизни достаточно комфортны для человеческого организма", - подытожили специалисты.