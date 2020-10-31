Антибиотики способны помочь справиться с ВИЧ, показал эксперимент

"Медицинский вестник Украины" цитирует результаты научного исследования, открывающего новую страницу в лечении ВИЧ.

Отделение микробиологии и иммунологии Медицинской школы Мичиганского университета, возможно, совершило прорыв в лечении ВИЧ, передает Eurek Alert. Известно, что ВИЧ может скрываться, бездействуя, а затем вновь проявляться. Поэтому эффективность терапии напрямую связана с переходом вируса в активную форму.



Было установлено: ВИЧ использует белок Nef, чтобы уклоняться от иммунной системы организма. Он подавляет работу другого белка на поверхности клетки (MHC-I), который дает иммунным клеткам знать, что клетка инфицирована, и её необходимо уничтожить. Отключив MHC-I, инфицированные клетки могут беспрепятственно размножаться.



Ученые попытались определить, есть ли уже одобренный препарат или молекула, которые могут справиться с Nef и восстановить функционирование MHC-I, чтобы иммунные клетки (цитотоксические Т-лимфоциты), распознавали инфицированные клетки и уничтожали их. Внимание специалистов привлек класс молекул антибиотиков, называемых плейкомакролидами. Они ингибируют Nef, правда, грозят определенными повреждениями клеткам.



В частности, среди плейкомакролидов особо отметили конканамицин А, который подавлял Nef в гораздо более низких концентрациях, чем те, которые необходимы для нанесения вреда клетке. В рамках эксперимента ученые обрабатывали ВИЧ-инфицированные Nef-экспрессирующие клетки конканамицином А и обнаружили, что цитотоксические Т-клетки эффективно устраняли инфицированные Т-клетки.