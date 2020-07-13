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Апиксабан продемонстрировал превосходство над ривароксабаном при применении у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий
Фармновости / Кардиология
13 июл 2020, 14:19
Апиксабан продемонстрировал превосходство над ривароксабаном при применении у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий
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    Апиксабан продемонстрировал превосходство над ривароксабаном при применении у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий

    13 июл 2020, 14:19    Lidia
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    "МВУ" публикует материал, посвященный улучшению алгоритмов лечения фибрилляции предсердий - одной из самых распространённых аритмий. Этим заболеванием страдают 1—2 % общей популяции, и данный показатель вероятно будет увеличиваться в ближайшие 50 лет в связи с ростом продолжительности жизни.


    Исследование реальной клинической практики на основе анализа записей в базе страховой компании Optum Clinformatics (“Optum”),опубликованное в начале марта вжурнале Annals of Internal Medicine, показало преимущества апиксабана над ривароксабаном в применении у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий (НФП) как по эффективности, так и по безопасности.

     

    Исследователи из Brigham and Women's Hospital (Бостон, США)изучили данные около 80 тыс. пациентов с НФП в базе национальной страховой компании Optum Clinformatics (“Optum”), впервые начавших принимать апиксабанили ривароксабан в период с 28 декабря 2012 по 1 января 2019 гг. Средний возраст участников исследования составлял 69 лет, 40% из них – женщины, средний период наблюдения в группе апиксабана составил 288 дней, ривароксабана - 291день. Эффективность препаратов оценивали по частоте возникновения ишемического инсульта и системной эмболии, а для сравнения профиля безопасности использовали данные о внутричерепных и желудочно-кишечных кровотечениях. Для сопоставления когорт пациентов был использован метод псевдорандомизации.

     

    Частота случаев ишемического инсульта или системной эмболии составила 6,6 случая на 1000 пациенто-лет в группе пациентов, получавших апиксабан по сравнению с 8 на 1000 пациенто-лет в группе ривароксабана (отношение рисков [ОР] 0,82, 95% ДИ 0.68-0.98). Желудочно-кишечные и внутричерепные кровотечения также отмечались реже у пациентов, принимавших апиксабан: 12,9 случая на 1000 пациенто-лет против 21,9 случая в группе ривароксабана (ОР 0,58, 95% ДИ 0.52-0.66).


    Авторы в своей публикации указывают,что результаты данного исследования соответствуют выводам рандомизированных контролируемых исследований, показавших, что апиксабан был безопаснее ривароксабана. Из 21 мета-анализов, в 16 был показан более низкий уровень больших кровотечений при применении апиксабана по сравнению с ривароксабаном. Относительное снижение частоты кровотечений составило около 30%, что также соответствует результатам текущего исследования. 


    Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространенной аритмией в клинической практике и вызывает примерно треть всех госпитализаций по поводу нарушений ритма сердца. Частота встречаемости её в общей популяции составляет 1–2%, и, по прогнозам ученых, увеличится в ближайшие 50 лет. Многочисленные клинические исследования убедительно подтвердили эффективность антитромботической терапии, преимущественно антикоагулянтами, у больных с ФП.


    Было продемонстрировано превосходство апиксабана над ривароксабаном по эффективности и безопасности:


    Эликвис® (апиксабан) – пероральный селективный ингибитор Ха фактора свертывания крови,применяемый в том числе для профилактики инсульта и системной тромбоэмболии у взрослых пациентов с НФП, а также для лечения тромбоза глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии и профилактики их рецидивов. Препарат доступен в дозах 2,5 мг и 5 мг. Эффективность и безопасность апиксабана подтверждена в крупных международных рандомизированных клинических исследованиях (ADVANCE-1,2,3,AMPLIFY, AMPLIFY-EXT, ARISTOTLE, AVERROES, AUGUSTUS), в которых приняли участие десятки тысяч пациентов. Результаты этих испытаний позволили зарегистрировать препарат во многих странах.


    Прямых рандомизированных клинических исследований ПОАК между собой не проводилось; непрямое сравнение может быть некорректным.


    Источник 1
    Источник 2

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