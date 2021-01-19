Среди уже существующих лекарственных средств специалисты нашли препарат, потенциально эффективный при COVID – 19

"Медицинский вестник Украины" публикует информацию об открытии новых противовирусных свойств препарата апротинин.

Исследователи из Кентского университета, Университета Гете и Высшей медицинской школы Ганновера нашли потенциальное лекарство против COVID-19, сообщает Eurek Alert. Оказалось, уже одобренный к применению ингибитор протеазы апротинин проявляет активность против SARS-CoV -2 в терапевтических концентрациях. Апротинин ингибирует проникновение SARS-CoV-2 в клетки-хозяина и может компенсировать потерю ингибиторов протеазы в теле, которые подавляются при инфицировании SARS-CoV-2.



Препарат активно применяется в медицине - он оказывает гемостатическое действие при коагулопатиях. Апротинин тормозит контактную фазу активации свертывания крови, что помогает более адекватно использовать аппараты искусственного кровообращения. Он также модулирует системную воспалительную реакцию, возникающую при операциях с использованием аппарата искусственного кровообращения, уменьшает фибринолиз и образование тромбина.



Средство останавливает высвобождение провоспалительных цитокинов и поддерживает гомеостаз гликопротеинов. Использование апротинина при проведении операций с использованием аппарата искусственного кровообращения позволяет сократить объем воспалительного ответа и уменьшить кровопотери.