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    » » » Среди уже существующих лекарственных средств специалисты нашли препарат, потенциально эффективный при COVID – 19

    Среди уже существующих лекарственных средств специалисты нашли препарат, потенциально эффективный при COVID – 19

    19 янв 2021, 10:55    Lidia
    0 комментариев    73 просмотра

     

    "Медицинский вестник Украины" публикует информацию об открытии новых противовирусных свойств препарата апротинин.


    Исследователи из Кентского университета, Университета Гете и Высшей медицинской школы Ганновера нашли потенциальное лекарство против COVID-19, сообщает Eurek Alert. Оказалось, уже одобренный к применению ингибитор протеазы апротинин проявляет активность против SARS-CoV -2 в терапевтических концентрациях. Апротинин ингибирует проникновение SARS-CoV-2 в клетки-хозяина и может компенсировать потерю ингибиторов протеазы в теле, которые подавляются при инфицировании SARS-CoV-2.

    Препарат активно применяется в медицине - он оказывает гемостатическое действие при коагулопатиях. Апротинин тормозит контактную фазу активации свертывания крови, что помогает более адекватно использовать аппараты искусственного кровообращения. Он также модулирует системную воспалительную реакцию, возникающую при операциях с использованием аппарата искусственного кровообращения, уменьшает фибринолиз и образование тромбина.

    Средство останавливает высвобождение провоспалительных цитокинов и поддерживает гомеостаз гликопротеинов. Использование апротинина при проведении операций с использованием аппарата искусственного кровообращения позволяет сократить объем воспалительного ответа и уменьшить кровопотери.



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