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Еще одна компания приостановила испытания вакцины от COVID-19
Фармновости / Коронавирус
22 окт 2020, 15:39
Еще одна компания приостановила испытания вакцины от COVID-19
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    » » » Еще одна компания приостановила испытания вакцины от COVID-19

    Еще одна компания приостановила испытания вакцины от COVID-19

    22 окт 2020, 15:39    admin
    0 комментариев    100 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" с обеспокоенностью констатирует, что создание вакцин против COVID-19 сталкивается со значительными сложностями.


    Решение о приостановке клинической фазы испытаний принято в целях заботы о безопасности пациентов-участников исследования, заявили в Eli Lilly.


    Американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила клинические испытания препарата против коронавируса. Об этом во вторник, 13 октября, сообщило агентство Reuters.


    Отмечается, что компания занимается разработкой сыворотки на основе антител - аналога препарата Regeneron, который использовали в лечении президента США Дональда Трампа.


    "Независимый совет по мониторингу данных из предосторожности рекомендовал объявить паузу в наборе добровольцев", - заявила представитель компании Молли Маккалли.


    Она отметила, что таким образом компания заботится об участниках исследования.


    "Lilly поддерживает решение независимого совета, принятое в целях заботы о безопасности пациентов-участников исследования", - подчеркнула Маккалли.


    Напомним, ранее американская компания Johnson&Johnson заявила о приостановлении испытаний вакцины против COVID-19. Причиной такого решения стало "необъяснимое заболевание в участника испытаний".



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