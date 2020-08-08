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    » » » Индийские ученые возможно приблизились к изобретению эффективного лекарства от остеоартрита

    Индийские ученые возможно приблизились к изобретению эффективного лекарства от остеоартрита

    08 авг 2020, 20:02    Lidia
    0 комментариев    49 просмотров

     

    Остеоартрит (ОА) – самое частое заболевание суставов, которым страдает более 10% населения земного шара. Medvestnik.com представляет материал о научном исследовании в области данной проблемы, открывающем новые перспективы в лечении ОА. 


    Ученые из Индийского Научного Института разработали формулу лекарства, которое способно надолго оставаться в организме людей с ОА.


    Команда ученых разработала полимерную матрицу, состоящую из молочно-гликолевой кислоты для инкапсулирования рапамицина, иммунодепрессанта. Предварительные исследования клеток, культивируемых в лаборатории, а также эксперименты на мышах, показали многообещающие результаты, свидетельствующие о снижении воспаления и восстановления хряща из-за длительного воздействия лекарственного средства.


    Ученые заявляют, что в клеточных исследованиях микрочастицы кислоты, содержащие рапамицин, и лекарственное средство могли воздействовать на сустав на протяжении 21 дня.


    Ученые утверждают, что лечение ОА и подобных заболеваний суставов в основном направлено на снятие болевых ощущений. В лечении присутствуют значительные сложности, так как традиционно используемые лекарственные средства чаще всего имеют быстрое выведение из организма.


    Инновационное средство разработанное учеными из Индийского Научного Института задерживается в организме пациента приблизительно на 30 дней.


    Ученые надеются, что данное открытие позволит сократить количество визитов больных и значительно улучшит жизнь людей, страдающих ОА.

    Источник 1
    Источник 2

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