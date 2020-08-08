Индийские ученые возможно приблизились к изобретению эффективного лекарства от остеоартрита

Остеоартрит (ОА) – самое частое заболевание суставов, которым страдает более 10% населения земного шара. Medvestnik.com представляет материал о научном исследовании в области данной проблемы, открывающем новые перспективы в лечении ОА.





Ученые из Индийского Научного Института разработали формулу лекарства, которое способно надолго оставаться в организме людей с ОА.





Команда ученых разработала полимерную матрицу, состоящую из молочно-гликолевой кислоты для инкапсулирования рапамицина, иммунодепрессанта. Предварительные исследования клеток, культивируемых в лаборатории, а также эксперименты на мышах, показали многообещающие результаты, свидетельствующие о снижении воспаления и восстановления хряща из-за длительного воздействия лекарственного средства.





Ученые заявляют, что в клеточных исследованиях микрочастицы кислоты, содержащие рапамицин, и лекарственное средство могли воздействовать на сустав на протяжении 21 дня.





Ученые утверждают, что лечение ОА и подобных заболеваний суставов в основном направлено на снятие болевых ощущений. В лечении присутствуют значительные сложности, так как традиционно используемые лекарственные средства чаще всего имеют быстрое выведение из организма.





Инновационное средство разработанное учеными из Индийского Научного Института задерживается в организме пациента приблизительно на 30 дней.





Ученые надеются, что данное открытие позволит сократить количество визитов больных и значительно улучшит жизнь людей, страдающих ОА.