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В Одессе прошел 3-й Конгресс Евроазиатской Ассоциации дерматовенерологов
С 31 мая по 4 июня 2013 года в Одессе прошел третий Конгресс Евро-Азиатской Ассоциации дерматовенерологов. Самые авторитетные специалисты мира делились опытом с украинскими коллегами, и эту встречу ...
Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів
Всеукраїнська науково-практична конференція за такою темою відбулась 17 травня у Києві. Про цю подію ви зможете дізнатись у другому номері журналу «Інфекційний контроль».
Открытие нового терапевтического корпуса Рокитневской ЦРБ
     
Олександр Аніщенко: «Дніпропетровщина є лідером в модернізації системи охорони здоров’я України»
Дніпропетровську область з робочою поїздкою відвідав Міністр охорони здоров’я України Олександр Аніщенко. Він високо оцінив хід модернізації медичної галузі в Дніпропетровській області. «На ...
Всеукраїнська конференція в Іллічівську
7 вересня в м. Іллічівську Одеської області розпочала роботу триденна всеукраїнська науково-практична конференція з актуальних питань епіднагляду за особливо небезпечними інфекційними захворюваннями, ...

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Каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек
Согласно новым оценкам ЦКБ США, ВОЗ и партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек.
Половина мирового населения лишена доступа к основным услугам здравоохранения
Согласно новому докладу Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения, не менее половины мирового населения не имеет доступа к основным услугам здравоохранения.

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    Что такое новогодняя депрессия и как с ней бороться

    Что такое новогодняя депрессия и как с ней бороться
    Зима приносит много изменений в повседневную жизнь сотен миллионов людей: становится холодно, световой день укорачивается, на работу и с работы все добираются в темноте. Конечно, для многих зимний сезон вЂ“ это праздничные традиции, подарки и развлечения. К сожалению, миллионы людей в это же время вынуждены изо всех сил бороться с тревогой, отчаянием и упадком сил.
    Новогодняя депрессия вЂ“ В это подавленное состояние, сопровождающееся тревогой и нежеланием участвовать во всеобщем празднике. Ученые считают, что это явление имеет определенные причины, и что с ним можно и нужно бороться.
    Когда нужно бить тревогу?
    Новогодняя хандра у многих людей протекает легко, без особых последствий и заканчивается сама собой. Поэтому очень важно не пропустить тот момент, когда легкая печаль и сожаления о несбывшемся перерастает в настоящую тяжелую клиническую депрессию. Кроме того, нужно знать, что именно после новогодних праздников часто обостряется заболевание, которое называется сезонным аффективным расстройством. Какие признаки должны вас насторожить?
    постоянное угнетенное состояние
    упадок сил, не проходящий даже после отдыха
    гиперсомния вЂ“ наличие избыточной длительности ночного сна, эпизоды чрезмерной сонливости в дневное время
    симптом полифагии вЂ“ нарушение в пищевом поведении, выражающееся в усилении аппетита и патологической прожорливости, при котором индивид ощущает мучительную потребность в пище
    снижение полового влечения.
    Если вы нашли у себя или кого-то из близких один или сразу несколько из перечисленных симптомов, вам необходимо обратиться к врачу за помощью.
    Как бороться с новогодней депрессией?
    Старайтесь ставить себе реалистичные цели и задачи. Не ждите от праздника слишком многого: он не изменит вашу жизнь кардинальным образом, и чуда после новогодних курантов, скорее всего, не случится.В Не ожидайте, что ваши празднования обязательно пройдут идеально: всегда что-то может пойти не так, и нужно быть к этому готовым.
    Установите себе твердые границы: слишком много приглашений наВ праздничные мероприятия?В Слишком много финансовых затрат?В Установите себе лимит, чтобы сберечь деньги и силы для своих самых близких людей.
    Чувство одиночества?В Есть много способов избавиться от чувства одиночества в новогодние праздники: общение с друзьями и соседями, совместные прогулки, походы в кино, на катки и в театры, и даже общение в интернете вЂ“ все это позволяет избавиться от печальных мыслей и настроиться на праздничную волну.
    Создавайте новые традиции. Вы можете придумать какое-нибудь действие, которое будет именно вашим символом праздника: поход в лес, покупка себе или близким давно желанного подарка, какое-то совместное веселое времяпровождение вЂ“ все это поможет избавиться от старых тягостных воспоминаний и создать новые, которые будут связаны исключительно с праздничным настроением.
    Позаботьтесь о себе: помните о том, что во время новогодних каникул еду и выпивку лучше ограничивать, а физическую активность, наоборот, увеличить.

    Источник - МедНовости.ру
    Lidia // 6 января 2018 // НОВОСТИ Болезни ума // Обсудить на форуме

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