Как человеческое общение меняет медицину

Медицинский вестник на своих страницах предоставляет материал, отражающий не вполне традиционный подход к терапевтической доктрине на современном этапе развития социума, фокусирующийся на изменении модели коммуникации «врач – пациент» с активным вовлечением пациента и его семьи в процесс лечения.





Многие болезни побеждены медициной. Но актуальными остаются сердечно-сосудистые заболевания, многие онкологические болезни, депрессия и другие психологические проблемы. И, кажется, ключ к действительным победам над этими проблемами — изменения экосистемы человеческого общества.





Динамика новых открытий

Иногда кажется, что тайны природы лежат перед нами как открытое поле, и нам нужно только продолжать идти вперёд и смотреть под ноги, чтобы открыть их. По крайней мере, такое ощущение могло сложиться в 50-е годы ХХ века, когда новые антибиотики появлялись как грибы после дождя и многие смертельные до тех пор болезни становились не более чем «небольшими неприятностями».





Однако область потенциальных открытий больше похожа не на поле, а на дерево. Она распространяется не горизонтально, а вертикально, и из этого вытекает одно важное следствие: для новых открытий недостаточно продолжать делать одно и то же (например, идти вперед), а нужно прилагать всё больше и больше изобретательности — сначала вытянуть руку, потом взять палку, потом встать на перевернутый ящик, потом изобрести лестницу… Для многих заболеваний низко висящие плоды — то есть вмешательства, способные принести значительные улучшения — уже давно сорваны, и доказательная медицина всё больше и больше становится наукой, изучающей вмешательства с предельной пользой.

Например, после открытия высокоэффективного антиретровирусного лечения ВИЧ-инфекции исследования переключились на вопросы с ограниченной пользой: следует ли использовать комбинации этих лекарств последовательно или параллельно, как сделать так, чтобы пациенты охотнее принимали лечение, и так далее.

Когда целью исследований становится поиск небольшой пользы, например, повышение эффективности лечения на десятую долю процента или исследование вмешательства, помогающего одному человеку из тысячи, их результаты могут серьёзно преувеличить ценность этой медицинской инновации и сильно недооценить её вред.

Такое положение дел наблюдается сейчас во многих областях медицины. Можно предположить, что оно сохранится по крайней мере до следующего массивного сдвига парадигмы в понимании медицинских проблем, похожего на тот, что случился после изобретения канализации или открытия микроорганизмов и антибиотиков. И пока мы не дотянемся до этой нетронутой ветви, нам нужно тщательно взвешивать пользу и риски многих услуг, которые предлагает доказательная медицина.





Новые модели и метафоры

В своей TED-презентации 2015 года врач-онколог, автор трёх исключительных книг об истории, морали и будущем медицины, лауреат Пулитцеровской премии и один из наиболее утончённых и глубоких мыслителей в современной медицине Сиддхартха Мукерджи (Siddhartha Mukherjee) выражает интригующую идею: причина, по которой медицина сегодня добилась только относительно небольших успехов, заключается не в том, что у нас не было достаточно сильных лекарств, а в том, что у нас не было достаточно проницательных способов думать о медицинских проблемах. Что нам нужно сейчас больше всего — это новые метафоры и новые научные модели для осмысления старых проблем.





Когда модель строит архитектор, он пытается объяснить мир через миниатюру. Когда модель строит учёный – он пытается объяснить мир через метафору. Первое — это сдвиг в масштабе, второе — это сдвиг в способе восприятия. Сиддхартха Мукерджи, индийско-американский медик, учёный и писатель





Сейчас медицина находится в процессе массивного, поистине сейсмического сдвига в восприятии лежащих перед ней вопросов.

Почти всё, что было изобретено в медицине до настоящего времени, происходило из метафоры «мишень vs способ поразить её». Сила этой метафоры была в полную меру осознана после открытия антибиотиков, когда стало понятно, что некоторые химические соединения обладают ошеломительной, почти волшебной способностью специфически блокировать или, напротив, активировать химические реакции в организме людей и других живых существ.





Успех этого способа мышления был настолько значительным, что вскоре он стал доминировать во всех сферах медицины. В результате сегодня мы пытаемся бороться с сердечно-сосудистыми болезнями, раком, болезнью Альцгеймера или депрессией точно так же, как с инфекционными болезнями. Мы тщетно ищем «серебряную пулю», которая могла бы остановить их.





Однако ограниченность этого подхода уже очевидна. Многие из современных возможностей профилактического лечения или ранней диагностики в области сердечно-сосудистых или онкологических болезней помогают только одному человеку из тысячи или, в лучшем случае одному человеку из ста.





Сейчас мы повторяем историю открытия антибиотиков и снова подсматриваем решение у природы. В природе живое организовано по принципу: клетка => орган => организм => сообщество (экосистема) и существуют серьезные основания полагать, что реализация этой метафоры в медицине позволит открыть немыслимые до сих пор возможности.





Для некоторых медицинских проблем, например, для дегенеративных изменений суставов, решения придут не в виде лекарств, способных лучше блокировать болевые рецепторы, а в виде технологий клеточной регенерации. Для других проблем решением может быть регенерация целых органов.





Однако самая важная особенность этой метафоры заключается в том, что она подсказывает и следующий шаг в решении наиболее значительных и сложных проблем современной медицины, таких как сердечно-сосудистые заболевания, многие онкологические болезни, депрессия и другие психологические проблемы. Ключ к действительным победам над этими проблемами -- изменения экосистемы человеческого общества.





Какая тенденция в современной медицине является наиболее перспективной и долгожданной?

Кто-то может сказать, что это внедрение генетических технологий. Другие могут сделать ставку на молекулярную или клеточную биологию, искусственный интеллект, и др. В одной из своих статей Леонард Киш (Leonard Kish) — один из признанных авторитетов в области вовлечения потребителей — высказывает пока еще мало популярное мнение о том, что новая революция может быть моральной, а не технологической, и что самая перспективная тенденция это «вовлечение пациентов в принятие медицинских решений». Вовлечение пациентов означает, что лечащие врачи, в частности, и система здравоохранения, в целом:

Дают пациентам и их семьям возможность принимать медицинские решения за себя, особенно если эти решения подразумевают сложный выбор и компромиссы — и помогают им в этом, предоставляя сбалансированную информацию.

Поддерживают и укрепляют способность пациентов и их семей самостоятельно решать незначительные медицинские проблемы, а также выполнять основную часть работы по поддержанию курса лечения при хронических заболеваниях.

Поощряют личную ответственность пациентов за поддержание и укрепление их здоровья.

В целом ряде исследований вовлечение пациентов стало причиной феноменального прироста эффективности и безопасности лечения и, самое главное, значительного увеличения удовлетворенности пациентов от получаемых медицинских услуг. Комментируя результаты этих исследований, Киш обращается к читателям с вопросом:

«Можете ли вы представить себе, как выглядели бы заголовки в прессе, если бы такую эффективность показало новое лекарство? Если бы вовлечение пациентов было бы лекарством, это было бы лекарство-блокбастер, а его неиспользование считалось бы преступной халатностью».





А. Касапчук





Медицинский вестник убежден, что трансформация принципов взаимоотношений врача и пациента в условиях доступности информационного медицинского поля для широких слоев населения позволяет улучшить перспективное видение проблем медицины и обозначить новые ключевые точки ее научно – практической деятельности.