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    Умеренные дозы алкоголя увеличивают риск развития рака

    10 дек 2019, 09:04    Lidia
    0 комментариев    51 просмотр
    Умеренные дозы алкоголя увеличивают риск развития рака
    Употребление алкоголя даже в умеренных количествах ученые связали с увеличением риска развития рака. Заболевание развивается чаще даже у людей, которые выпивают не больше безопасного максимума, установленного различными медицинскими организациями. Исследование, проведенное в Японии, было опубликовано в журнале Cancer.
    Научная работа охватила 63232 онкологических пациентов и столько же здоровых людей из группы контроля (для сравнения). Ученых интересовало, как много алкоголя они пили в течение всей своей жизни.
    Исследователи обнаружили, что при употреблении одного «дринка» - эквивалента стакана вина, бокала пива или 60 миллилитров виски ежедневно в течение 10 лет наблюдалось увеличение риска развития рака на 5% по сравнению с теми, кто не пьет. Два «дринка» в день в течение 40 лет увеличивают этот показатель до 54%.
    Особенно сильная связь обнаружена между выпивкой и раковыми заболеваниями полости рта, раком глотки, желудка и толстой кишки.
    Указанные дозы алкоголя сопоставимы с теми, которые указаны в рекомендациях, установленных во многих странах. Так, согласно расчетам российских ученых, чтобы оставаться в зоне низкого риска для здоровья, нужно пить не больше 1,5 литра пива 3 раза в неделю или рюмки водки два раза в день. В США мужчинам не рекомендуется превышать дозу 2 «дринка» в день.
    В своем исследовании, чтобы результаты были точными, авторы постарались учесть различные факторы, которые также влияют на развитие рака: наличие сопутствующих болезней, курение, ожирение и другие.
    Ученые сообщают, что не следует спешить с проецированием этих данных на население других стран, поскольку у японцев могут быть генетические особенности, влияющие на метаболизм алкоголя.
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