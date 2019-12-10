Исследование: Чистый воздух снижает смертность и заболеваемость. Так ли это на самом деле?

Снижение загрязнения воздуха быстро приводит к выразительным изменениям в здоровье людей, согласно данным нового американского исследования, проведенного Комитетом по окружающей среде Форума международных респираторных обществ.В Ученые приводят множество примеров того, как люди меньше обращаются за медицинской помощью, снижается смертность и заболеваемость, когда воздух становится чище.В докладе, опубликованном в Annals of the American Thoracic Society, были рассмотрены мероприятия, позволившие сократить источники загрязнения воздуха. Оказалось, что улучшения в состоянии здоровья, последовавшие за ними, были поразительными.Например, начиная с первой недели запрета на курение в общественных местах в Ирландии, смертность от всех причин снизилась на 13%, ишемической болезни сердца вЂ“ на 26%, инсульта вЂ“ на 32%, а хронической обструктивной болезни легких вЂ“ на 38%. Наибольшие преимущества в этом случае получили некурящие.В«Мы знали о преимуществах контроля загрязнения, но масштабы и относительно короткое время их достижения были впечатляющими. Очень важно, чтобы правительства немедленно приняли и обеспечили соблюдение рекомендаций ВОЗ в отношении загрязнения воздухаВ», вЂ“ рассказал Дин Шрауфнагель (Dean Schraufnagel), ведущий автор доклада.В США 13-месячное закрытие сталелитейного завода в штате Юта привело к снижению риска преждевременных родов, плеврита, бронхита, астмы, а также к сокращению госпитализаций по поводу пневмонии вдвое. Число пропусков школы уменьшилось на 40%, а ежедневная смертность сократилась на 16% на каждые 100 мкг/мВі снижения загрязняющего вещества.В«Транспортная стратегияВ» в Атланте во время Олимпийских игр 1996 года, предусматривавшая закрытие на 17 дней некоторых частей города для удобства спортсменов, заодно и значительно снизила загрязнение воздуха. За последующие четыре недели количество посещений клиник по поводу астмы у детей сократилось более чем на 40%, отделений неотложной помощи вЂ“ на 11%, случаев госпитализации по поводу астмы вЂ“ на 19%.Аналогично, при наложении ограничений на производство и поездки во время олимпиады у жителей Пекина в течение двух месяцев улучшилась функция легких, уменьшилось количество обращений, связанных с астмой, и снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.Уменьшение загрязнения воздуха в доме также оказывало значительную пользу для здоровья. В Нигерии у беременных женщин, имеющих В«чистыеВ» кухонные плиты (с полным сгоранием газа или вентиляцией), вес ребенка при рождении и гестационный возраст были выше, а перинатальная смертность вЂ“ ниже.В«Загрязнение воздуха вЂ“ это в значительной степени предотвратимый риск для здоровья, который затрагивает всех. Широкий охват мерами политики, затрагивающими всю страну, может снизить смертность от всех причин в течение нескольких недель. Местные программы, такие как сокращение трафика, также быстро улучшили многие критерии здоровьяВ», вЂ“ резюмировал Шрауфнагель.