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    Чому “солодкі свята” шкідливі для здоров’я

    30 дек 2020, 21:41    admin
    0 комментариев    102 просмотра

     

    Медицинский вестник продолжает серию публикаций, посвященных правильному питанию в период зимних праздников. В сегодняшнем выпуске эксперты Министерства здравоохранения Украины дают советы как рационально организовать «сладкую» составляющую Нового года и Рождества.

    Зимові свята не мають ставати “канікулами” від здорового способу життя. Особливо це стосується дітей, які зазвичай,  отримують багато солодощів у подарунок.  Цукерки, шоколадні фігурки, кекси та пряники вже давно стали  традиційними новорічними та різдвяними смаколиками. Проте надмірне споживання солодощів може стати причиною різних захворювань, наприклад, зубного карієсу, ожиріння та діабету.

    Цукор

    Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій, зниження до 5% матиме додатковий зиск для здоров’я. Вільний цукор міститься не лише в кондитерських виробах, а й в меді, сиропах, соусах, напоях, молочних продуктах зі смаковими добавками, цукатах, фруктових та овочевих соках. 

    Відповідно до результатів дослідження харчування дітей в Україні в 2018-2019 роках надмірна Діти усіх вікових груп споживають забагато цукру: в середньому діти молодшого віку (1-3 роки) споживають 47 грамів цукру на день; діти дошкільного віку – 56 грамів, школярі та підлітки – 67 грамів вільного цукру на день. У святкові дні діти їдять ще більше солодкого. Це при тому, що ВООЗ рекомендує дорослим щодня споживати до 25 грамів вільного цукру, а максимальна доза - 50 грамів. Для дітей рівень споживання вільного цукру значно менший.

    Якщо діти шкільного віку та підлітки надають перевагу випічці та шоколаду, то діти раннього та дошкільного віку споживають багато вільного цукру з солодкими напоями. 

    Трансжири

    Окрім цукру більшість магазинних солодощів містять дуже шкідливі трансжири. Вони негативно впливають на здоров'я, призводять до серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та ожиріння. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, кількість трансжирів в раціоні не повинна перевищувати 1% від загальної кількості калорій. 

     В  2018 р. ВООЗ презентувала пакет заходів REPLACE , спрямований на поетапне виключення трансжирів з харчових продуктів в усьому світі. Повна відмова від цих шкідливих речовин можлива вже до 2023 року. Також в магазинних смаколиках часто містяться підсолоджувачі, солі, консерванти, барвники, що  також не корисні для дитячого організму.

    Поради:

    • Обмежте рівень споживання цукру до 5 % від загальної кількості спожитих калорій. Така кількість вільного цукру знаходиться у склянці фруктового соку або у п’ятьох чайних ложках цукру, якщо мова йде про добову норму.
    • Замініть цукерки та кондитерські вироби альтернативними солодощами. Це можуть бути свіжі та сухі фрукти, десерти на основі горіхів, сиру, несолодкі йогурти, узвари та смузі, пастила.
    • Будьте  наполегливими. Навіть якщо з першого разу дитина відмовилась від здорового десерту, продовжуйте пропонувати. 
    • Обмежте споживання солодких напоїв. Особливо це важливо для дітей раннього віку, які традиційно споживають кілька порцій соку в день.
    • Святкове оформлення та подача їжі приверне увагу дитини та заохотить скуштувати.
    • Уважно вивчайте маркування продуктів, які ви пропонуєте дітям. Відмовтесь від споживання їжі з трансжирами.
    • Готуйте домашні солодощі разом з дітьми. Тоді ви будете впевнені в якості всіх інгредієнтів, які використовуєте. Крім того, це дозволить вам створити атмосферу справжнього родинного свята.


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