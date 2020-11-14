COVID-19 в Украине. Оперативная информация на 14.11.20 г.

12524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 14 ноября 2020 года. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.Также за последние сутки ⬇🔺госпитализовано - 1525 человек;🔺летальних случаев - 191;🔺одужало - 4962 человека;🔺здийснено тестирований за сутки - 78 179 (в том числе методом ПЦР - 48054, методом ИФА - 30125).За все время пандемии в Украине ⬇▪захворило - 525176 человек;▪одужало - 238811 человек;▪летальних случаев - 9508;▪проведено ПЦР-тестов - 3876966.За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.