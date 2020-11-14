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    COVID-19 в Украине. Оперативная информация на 14.11.20 г.

    14 ноя 2020, 14:26    admin
    0 комментариев    77 просмотров
     
    12524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 14 ноября 2020 года. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

    Также за последние сутки ⬇

    🔺госпитализовано - 1525 человек;
    🔺летальних случаев - 191;
    🔺одужало - 4962 человека;
    🔺здийснено тестирований за сутки - 78 179 (в том числе методом ПЦР - 48054, методом ИФА - 30125).

    За все время пандемии в Украине ⬇

    ▪захворило - 525176 человек;
    ▪одужало - 238811 человек;
    ▪летальних случаев - 9508;
    ▪проведено ПЦР-тестов - 3876966.

    За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

    Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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