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    Результаты брифинга Максима Степанова за 14 ноября

    14 ноя 2020, 15:28    admin
    0 комментариев    65 просмотров
     
    Результаты брифинга Максима Степанова за 14 ноября:

    ▪ С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболели 26422 медицинских работника, из которых умерло - 258.

    ▪ Решение о введении карантина "выходного дня" принималось с учетом рекомендаций эпидемиологов и врачей-практиков. Эксперты считают, что даже непродолжительная отсутствие социальных контактов позволит улучшить эпидемическую ситуацию. Например, в Израиле благодаря внедрению карантина "выходного дня" был не только остановлен рост заболеваемости, но и произошло снижение его уровня.

    ▪ Сегодня - Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Сахарный диабет - одно из наиболее распространенных заболеваний в мире. В Украине 211 411 пациентов получают инсулинотерапию. Для профилактики сахарного диабета необходимо вести здоровый образ жизни.

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