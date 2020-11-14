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Результаты брифинга Максима Степанова за 14 ноября
14 ноя 2020, 15:28 admin
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Результаты брифинга Максима Степанова за 14 ноября:
▪ С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболели 26422 медицинских работника, из которых умерло - 258.
▪ Решение о введении карантина "выходного дня" принималось с учетом рекомендаций эпидемиологов и врачей-практиков. Эксперты считают, что даже непродолжительная отсутствие социальных контактов позволит улучшить эпидемическую ситуацию. Например, в Израиле благодаря внедрению карантина "выходного дня" был не только остановлен рост заболеваемости, но и произошло снижение его уровня.
▪ Сегодня - Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Сахарный диабет - одно из наиболее распространенных заболеваний в мире. В Украине 211 411 пациентов получают инсулинотерапию. Для профилактики сахарного диабета необходимо вести здоровый образ жизни.
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