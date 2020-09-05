Чому виникає чутливість зубів і як ліквідувати цю проблему

Medvestnik.com публикует материал, освещающий важную и широко распространенную проблему – повышенную чувствительность зубов или гиперестезию эмали.

Чутливість зубів - це досить поширене явище, яке можуть викликати звичайні речі, на які ви просто не звертаєте увагу - як то жорстка зубна щітка чи надмірне споживання солодощів. В окремих випадках, підвищена чутливість може минати з часом без лікування або ж бути наслідком природних процесів в нашому організмі. Попросили фахівців “Української Академії Пародонтології” розповісти, чому виникає чутливість зубів та що робити, коли таке стається.

ПРИЧИНИ ЧУТЛИВОСТІ ЗУБІВ

Найчастіше чутливі зуби викликає:

карієс;

злам зуба;

зношеність пломб;

захворювання ясен;

зношеність емалі зуба;

оголення кореня зуба;

використання жорсткої зубної щітки та неправильна техніка чищення;

надмірне споживання кислих продуктів, газованих напоїв та солодощів;

агресивне відбілювання зубів.

ЯК ЗМЕНШИТИ ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ

Зрозуміти, яка саме причина викликає неприємне відчуття і, відповідно, рекомендувати засоби боротьби з чутливістю зубів допоможе стоматолог. Швидше за все, вам запропонують один із варіантів:

Використання зубних паст для зняття чутливості. Зверніть увагу, що паста буде ефективною лише для «чистих» зубів після видалення бактерій. Гель із фтором для зміцнення емалі зубів. Реставрація або коронки для усунення причин підвищеної чутливості. Лікування кореневих каналів.

В домашніх умовах рекомендовано використовувати пасти із вмістом нітрату калію, обов’язковим є застосування зубної щітки із м’якими або екстрам’якими ворсинками, або ж електричної щітки.

Відмовтесь або мінімізуйте вживання кислих продуктів, газованих напоїв, продуктів із високим вмістом вуглеводів.

Проте пам'ятайте, що ці поради не замінять консультацій зі стоматологом.