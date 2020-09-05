Як вберегтись від гепатитів: шляхи передачі і профілактика

28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитами.





Напередодні цього дня разом з Центром громадського здоров'я МОЗ України нагадав, як передаються гепатити В і С і як захистити себе.





Гепатит – це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження.





Гепатит B і C - 2 основних типи з 5 різних інфекцій гепатиту - є причиною 96% всіх випадків смерті від гепатиту. Близько 325 мільйонів людей у світі живуть з хронічною інфекцією, викликаною вірусом гепатиту B або вірусом гепатиту C.





ЯК ПРЕДАЄТЬСЯ ГЕПАТИТ В





Гепатит В може передаватись:

при народженні від матері до дитини;

через незахищені статеві контакти;

через маніпуляції, пов'язані з контактом з кров'ю (татуювання, пірсинг тощо);

через використання нестерильного ін'єкційного інструментарію при вживанні наркотиків.

Гепатит В є небезпечним і для працівників охорони здоров'я, які можуть мати травми від уколів голками при догляді за пацієнтами, інфікованими вірусним гепатитом В.





Вірус гепатиту В не передається через столові прибори, при годуванні груддю, через обійми, поцілунки, рукостискання, кашель, чхання, ви не можете заразитись гепатитом В у басейні чи у інших подібних місцях.





ПРОФІЛАКТИКА ГЕПАТИТУТ В





Найкращий та найбільш ефективний спосіб попередження інфікування гепатитом В - це вакцинація. Згідно з Національним календарем щеплень, першу дозу вакцини проти гепатиту В дитина має отримати упродовж першої доби життя, другу - у 3 місяці, третю - у 6 місяців.





Станом на 1 липня 2018 року в Україні наявні 1 805 242 доз рекомбінованої вакцини для профілактики гепатиту В.





Передачі вірусу гепатиту В можна запобігти, дотримуючись простих правил:

Уникайте контактів з кров’ю та рідинами організму інших людей

Уникайте непотрібних ін’єкцій: вибирайте пероральні ліки замість ін'єкцій там, де це можливо

Уникайте випадкових статевих контактів, завжди використовуйте презерватив

Ніколи не діліться персональними бритвами чи зубними щітками, манікюрними ножицями та іншими засобами індивідуального користування

Використовуйте тільки стерилізовані інструменти для тату і пірсингу

Вагітним жінкам, в яких діагностовано гепатит В, потрібно порадитися зі своїм лікарем про те, як запобігти передачі гепатиту до вашої дитини.

ЯК ПЕРЕДАЄТЬСЯ ГЕПАТИТ С





Вірус гепатиту С в основному передається при контакті з інфікованою кров'ю чи біологічними рідинами інфікованої людини.





Найпоширеніші шляхи передачі гепатиту С:

маніпуляції, пов'язані з контактом з кров'ю (татуювання, пірсинг тощо);

використання не стерилізованих побутових та професійних приладів після інфікованої людини (зубні щітки, манікюрні ножиці, бритви тощо);

використання нестерильного ін'єкційного інструментарію при вживанні наркотиків;

при переливанні крові та її компонентів.

Можлива також передача інфекції під час незахищеного статевого контакту, але це відбувається набагато рідше. Крім того, непатит С може передаватися від матері до дитини.





Гепатит С не передається через грудне молоко, харчові продукти або воду, при побутових контактах, наприклад, обіймах, поцілунках і споживанні продуктів і напоїв спільно з інфікованою людиною





ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГЕПАТИТУ С





Вакцини проти гепатиту C не існує, тому профілактика інфекції гепатиту С в основному залежить від маніпуляцій, що пов’язані з контактом з кров’ю.





Убезпечитись від гепатиту С використання виключно стерильного ін'єкційного обладнання і належна гігієна рук перед маніпуляціями, правильне і регулярне використання презервативів.





За даними ВООЗ, за допомогою противірусних препаратів можливо вилікувати понад 95% людей з інфекцією гепатиту С.