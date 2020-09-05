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    Як вберегтись від гепатитів: шляхи передачі і профілактика

    05 сен 2020, 12:59    Lidia
    0 комментариев    104 просмотра

     

    28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитами.


    Напередодні цього дня разом з Центром громадського здоров'я МОЗ України нагадав, як передаються гепатити В і С і як захистити себе.


    Гепатит – це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження.


    Гепатит B і C - 2 основних типи з 5 різних інфекцій гепатиту - є причиною 96% всіх випадків смерті від гепатиту. Близько 325 мільйонів людей у світі живуть з хронічною інфекцією, викликаною вірусом гепатиту B або вірусом гепатиту C.


    ЯК ПРЕДАЄТЬСЯ ГЕПАТИТ В


    Гепатит В може передаватись:

    • при народженні від матері до дитини;

    • через незахищені статеві контакти;

    • через маніпуляції, пов'язані з контактом з кров'ю (татуювання, пірсинг тощо);

    • через використання нестерильного ін'єкційного інструментарію при вживанні наркотиків.

    Гепатит В є небезпечним і для працівників охорони здоров'я, які можуть мати травми від уколів голками при догляді за пацієнтами, інфікованими вірусним гепатитом В.


    Вірус гепатиту В не передається через столові прибори, при годуванні груддю, через обійми, поцілунки, рукостискання, кашель, чхання, ви не можете заразитись гепатитом В у басейні чи у інших подібних місцях.


    ПРОФІЛАКТИКА ГЕПАТИТУТ В


    Найкращий та найбільш ефективний спосіб попередження інфікування гепатитом В - це вакцинація. Згідно з Національним календарем щеплень, першу дозу вакцини проти гепатиту В дитина має отримати упродовж першої доби життя, другу - у 3 місяці, третю - у 6 місяців.


    Станом на 1 липня 2018 року в Україні наявні 1 805 242 доз рекомбінованої вакцини для профілактики гепатиту В.


    Передачі вірусу гепатиту В можна запобігти, дотримуючись простих правил:

    • Уникайте контактів з кров’ю та рідинами організму інших людей

    • Уникайте непотрібних ін’єкцій: вибирайте пероральні ліки замість ін'єкцій там, де це можливо

    • Уникайте випадкових статевих контактів, завжди використовуйте презерватив

    • Ніколи не діліться персональними бритвами чи зубними щітками, манікюрними ножицями та іншими засобами індивідуального користування

    • Використовуйте тільки стерилізовані інструменти для тату і пірсингу

    Вагітним жінкам, в яких діагностовано гепатит В, потрібно порадитися зі своїм лікарем про те, як запобігти передачі гепатиту до вашої дитини.


    ЯК ПЕРЕДАЄТЬСЯ ГЕПАТИТ С


    Вірус гепатиту С в основному передається при контакті з інфікованою кров'ю чи біологічними рідинами інфікованої людини.


    Найпоширеніші шляхи передачі гепатиту С:

    • маніпуляції, пов'язані з контактом з кров'ю (татуювання, пірсинг тощо);

    • використання не стерилізованих побутових та професійних приладів після інфікованої людини (зубні щітки, манікюрні ножиці, бритви тощо);

    • використання нестерильного ін'єкційного інструментарію при вживанні наркотиків;

    • при переливанні крові та її компонентів.

    Можлива також передача інфекції під час незахищеного статевого контакту, але це відбувається набагато рідше. Крім того, непатит С може передаватися від матері до дитини.


    Гепатит С не передається через грудне молоко, харчові продукти або воду, при побутових контактах, наприклад, обіймах, поцілунках і споживанні продуктів і напоїв спільно з інфікованою людиною


    ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГЕПАТИТУ С


    Вакцини проти гепатиту C не існує, тому профілактика інфекції гепатиту С в основному залежить від маніпуляцій, що пов’язані з контактом з кров’ю.


    Убезпечитись від гепатиту С використання виключно стерильного ін'єкційного обладнання і належна гігієна рук перед маніпуляціями, правильне і регулярне використання презервативів.


    За даними ВООЗ, за допомогою противірусних препаратів можливо вилікувати понад 95% людей з інфекцією гепатиту С.



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