Вакцинація дорослих: Що перевірити, коли йдете вакцинуватись від дифтерії і правця

"МВУ" публикует рекомендации МОЗ Украины, разъясняющие важность иммунизации от дифтерии и столбняка и содержащие советы относительно правильной подготовки к процедуре вакцинации.





Минулого року кожен другий дорослий українець не зробив необхідного щеплення від дифтерії і правця. Щоби захистити країну від можливого спалаху, МОЗ України розпочало кампанію “Вакциновані - значить захищені” і закликало кожного перевірити свої щеплення і пройти вакцинацію. Це швидко, майже безболісно і абсолютно безоплатно.





ВАКЦИНАЦІЯ ВІД ДИФТЕРІЇ І ПРАВЦЯ - З ЧОГО ПОЧАТИ





Передусім, з’ясуйте, коли і які щеплення ви робили. Від дифтерії і правця ви мали отримати 6 доз вакцини у дитинстві відповідно до Календаря щеплень і вакцинуватись у дорослому віці кожні 10 років.





Оптимальний графік введення вакцин затверджений у національному Календарі щеплень.





Відмітки про щеплення є у медичній карті. Там вказані дата щеплення, доза, назва і серія вакцин.





Ви можете звернутись до свого сімейного лікаря чи терапевта і разом із ним перевірити записи.





Якщо відміток про щеплення немає - це підстава пройти вакцинацію і захистити себе від хвороби.





Щеплення від дифтерії та правця не дає імунітету на все життя, тому дорослим треба повторно вакцинуватися (проходити ревакцинацію) кожні 10 років, починаючи з 26-ти років. Водночас, якщо дорослий чи дитина від 7 років раніше не вакцинувалися від дифтерії і правця, треба отримати щонайменше три дози вакцини АДП-М з чітким інтервалом: спочатку перша доза, через місяць – друга, через 6 місяців після другої – третя.





ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ЩЕПЛЕННЯ





Щеплення від дифтерії і правця - це загалом досить швидка і фактично безболісна процедура. Ось основні кроки:





1. Запишіться на прийом до сімейного лікаря чи терапевта, з яким підписали декларацію.





Під час консультації ви можете поставити лікарю всі запитання, які вас цікавлять про вакцинацію: можливі реакції організму, процедуру щеплення чи про вакцини.





Скажіть лікарю, якщо:

у вас є алергія на ліки або їжу

у вас була реакція на попереднє щеплення

зараз приймаєте ліки або маєте серйозні захворювання серця, легенів, нирок тощо

проходили курс хіміотерапії, гормональної терапії, отримували стероїди або ліки, що пригнічують імунітет.

2. Отримайте направлення на щеплення.





Після консультації ви підписуєте інформовану згоду на щеплення, підтверджуючи, що отримали відповіді на свої запитання. Лікар надає направлення в кабінет щеплення. Лікарі-ФОП можуть проводити щеплення у своїх кабінетах.





3. Вакцинуйтесь.





Щеплення проводять медичні працівники - лікар, фельдшер, молодший спеціаліст із медичною освітою.





Кожен пацієнт має право подивитись флакон з вакциною, спитати або самостійно перевірити термін придатності вакцини. На ваше прохання медичний працівник має надати ампулу з вакциною, на якій зазначені термін придатності та серія. Крім того, на вакцинах є термоіндикатор: спеціальний елемент маркування, за допомогою якого можна пересвідчитись, що вакцину зберігали за правильної температури і вона не втратила своїх властивостей. Зазвичай термоіндикатор виглядає як круг темного кольору, всередині якого розміщено невеликий квадрат світлого кольору (зауважте, що квадрат ніколи не буває сніжно-білим, а завжди має відтінок). Доки квадрат є світлішим за круг - вакцина є ефективною і може бути використана для щеплення. Якщо квадрат не видно взагалі або він є темнішим за круг навколо - вакцина вже не є ефективною, тож використовувати її не варто. Водночас вакцина, що втратила ефективність, НЕ спричиняє додаткових реакцій, проте вона не забезпечує захист.





Дорослим вводять вакцину в плече (дельтоподібний м’яз). Дітям - у стегно. Це важливо, адже якщо вакцина потрапить у жировий прошарок, імунітет може не сформуватися. Саме тому щеплення навіть дітям не роблять у сідницю.





4. Залишайтесь у медзакладі ще півгодини.





Незначне почервоніння та дискомфорт у місці ін’єкції, підвищення температури — це нормальна реакція організму на щеплення. Ці симптоми — ознака того, що вакцина діє, а організм формує імунітет. Вони зазвичай самі минають за кілька діб. Якщо підвищена температура турбує, ви можете прийняти жарознижувальне — відповідно до порад вашого лікаря.





ЯКІ Є ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ВАКЦИНАЦІЇ ВІД ДИФТЕРІЇ ТА ПРАВЦЯ





Перелік протипоказань щодо вакцинації невеликий. За світовими стандартами він не включає легкі застуди з температурою до 38,5°С. Вакцинацію не роблять, якщо є високий ризик серйозної реакції, та при станах, коли імунна відповідь на введену вакцину не сформується:

Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38,5°С.

Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, на желатин, неоміцин, курячий білок тощо).

Захворювання і стани організму, при яких після введення вакцини імунітет може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміотерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі).

Вагітні і жінки, які годують грудьми, можуть вакцинуватись від дифтерії і правця. Вагітні жінки для кращого захисту себе і малюка можуть отримати щеплення вакциною АКДП, а якщо вакцинуються за Календарем - вакциною АДП-М. Запитайте у свого лікаря.





ЧОМУ ВАЖЛИВО ВАКЦИНУВАТИСЯ ВІД ДИФТЕРІЇ І ПРАВЦЯ





Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів. Збудник дифтерії передається повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту, якими користувався хворий.





Дифтерія найчастіше проявляється утворенням щільної плівки та набряку слизових оболонок, що блокує дихальні шляхи. Може призвести до смерті.





Правець - це гостре інфекційне захворювання, що виникає в результаті дії токсину на нервову систему. Токсин виробляють бактерій Clostridium tetani після потрапляння в рану з ґрунту, де вони перебувають у вигляді спор (форма існування бактерій, що забезпечує їм високе виживання). Спори часто присутні у кишковому тракті тварин, звідки потрапляють у ґрунт. Правець вражає нервову систему, провокує сильні сильні, дуже болючі судоми м'язів тіла та може призвести до смерті.





Можна інфікуватися збудником правця через рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Від людини до людини це захворювання не передається.





Лише вакцинація рятує від дифтерії і правця. За даними CDC, 99% людей, що мають щеплення від дифтерії, не хворіють. Імунізація від усіх хвороб, за даними ВООЗ, запобігає 2-3 млн смертей у світі щороку, а ще 1,5 млн людей можна врятувати, якщо охоплення щепленнями збільшиться.





Більше фактів, чому необхідно вакцинуватися від дифтерії та правця: https://bit.ly/2OjJdKC





Минулого року кожен другий дорослий українець не зробив необхідного щеплення від дифтерії і правця. Щоби захистити країну від можливого спалаху, МОЗ України розпочало кампанію “Вакциновані - значить захищені” і закликало кожного перевірити свої щеплення і пройти вакцинацію. Це швидко, майже безболісно і абсолютно безоплатно.





"Медицинский вестник Украины" напоминает о высокой летальности при столбняке (даже при современных методах лечения в референсных клиниках умирает 17-25 % заболевших, снизить эти цифры в настоящее время не удаётся из-за развития осложнений) и дифтерии (по данным американского Центра профилактики и контроля заболеваний летальность в настоящее время достигает 5-10%), тем самым подчеркивая жизненную необходимость вакцинации с учетом вышеизложенных рекомендаций.