Инфекционный контроль
Спецтемы:
Коронавирус
Коронавирус - карта
Вспышка вируса Эболы
Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Уровень железа в крови может быть ключевым фактором замедления старения
Новости / Фармновости
09 авг 2020, 12:20
Уровень железа в крови может быть ключевым фактором замедления старения
  "Медицинский вестник Украины" вновь освещает перспективы научного поиска...
12:07 В ВОЗ назвали опасность уличного шума Новости / Новости дня
11:34 Що таке глаукома? Причини розвитку та рекомендації Минздрав Украины / Советы врача
11:18 Чи існує закислення організму і що треба знати про лужну дієту Минздрав Украины / Гигиена питания
20:02 Индийские ученые возможно приблизились к изобретению эффективного лекарства от остеоартрита Фармновости / Новые технологии
19:54 Отруєння грибами: профілактика та перша допомога Минздрав Украины / Врач - пациенту / Гигиена питания
14:46 Що треба знати про кавуни і як їх краще споживати Минздрав Украины / Врач - пациенту / Гигиена питания
14:40 Ива – потенциальный союзник в борьбе с раком Новости / Пишут, что...
13:43 7 міфів про грудне вигодовування Новости дня / Минздрав Украины / Детство
22:41 Обнаружены клетки, которые могут способствовать увеличению потребления пищи Пишут, что... / Гигиена питания
Львівський медичний форум 2018

Колонка редактора
  • Это интересно / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Кем мы станем через сотни тысяч лет?
  • Общество / Колонка редактора  Право медицины на неопределённость
  • За рубежом / Колонка редактора  Главная тайна COVID. Почему на Западе умирают чаще
  • Новости дня / Пишут, что... / Мы и технический прогресс / Колонка редактора  Здоровье с точки зрения эволюции: почему мы не перестаём болеть
  • Колонка редактора  Ожирение сильно влияет на мозг человека
    • Нужна ли страховая медицина

    » » » Що таке глаукома? Причини розвитку та рекомендації

    Що таке глаукома? Причини розвитку та рекомендації

    09 авг 2020, 11:34    Lidia
    0 комментариев    26 просмотров

     

    "МВУ" представляет рекомендации МОЗ Украины, посвященные проблеме глаукомы.


    Глаукома – важке захворювання ока, яке за пізнього виявлення та без адекватного лікування призводить до неминучої сліпоти.


    У 2016 році експертні комісії оглянули близько 24 тисяч осіб із вадами зору в Україні. 6 650 вперше поставили діагноз. За результатами аналізу стану первинної інвалідності, інтенсивний показник склав 1,78 на 10 тис. дорослого населення, серед працездатного – 1,9.

    74% людей з інвалідністю по зору мають нейродегенеративні захворювання, серед яких перше місце посідає глаукома.


    «Втрата зору відбувається непомітно, поступово, і у більшій частині випадків безболісно. Саме тому пацієнти звертаються до лікаря, коли вже надто пізно, і повернути або зберегти зір неможливо», – зазначає Оксана Вітовська, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «офтальмологія».


    За результатами досліджень, ймовірність настання сліпоти на одне око через 20 років після виникнення захворювання і початку лікування складає 27%, а на обидва ока – 9%.


    У Європі на глаукому припадає 12% усіх випадків сліпоти. В Україні фіксуємо зростання динаміки захворюваності на глаукому.


    У сучасній офтальмології термін «глаукома» об’єднує групу захворювань, які мають різне походження, але спільні симптоми: підвищення внутрішньоочного тиску (ВОТ), звуження поля зору, розвиток атрофії зорового нерва. Захворювання на глаукому може прогресувати з різною швидкістю. Раннє її виявлення та своєчасне лікування дозволяє зберегти зір протягом тривалого часу.


    Існують симптоми, на які варто звернути увагу, та при їх наявності, терміново звернутись до лікаря, оскільки вони можуть свідчити про наявність глаукоми:

    • літаючі мушки» перед очима;

    • райдужні кола навколо джерела світла при погляді на нього;

    • затуманювання зору, часта зміна окулярів.

    «Раннє виявлення захворювання, адекватне лікування та чітке дотримання рекомендацій лікаря – ось складові успіху в боротьбі з цим підступним захворюванням», – наголошує Оксана Вітовська.


    Для діагностики глаукоми необхідно перевірити зір, поле зору, стан зорового нерва та виміряти ВОТ.


    Лікувати глаукому можна як медикаментозними засобами (краплі, уколи, таблетки), так і лазером та хірургічними методами. Однак, існує небезпека, що в разі нормалізації ВОТ, пацієнти самостійно призупиняють застосування рекомендованих препаратів, змінюють режим лікування. А це приводить до ще більшого прогресування глаукоми та прискорення зниження зору.


    Пам´ятка пацієнту «Якщо у вас глаукома»


    Небезпечними симптомами, які свідчать про погіршення стану, є:

    • Поява райдужних кіл при погляді на джерело світла.

    • Біль в оці та відповідній половині голови.

    • Почервоніння раніше спокійного ока зі збільшенням його щільності.

    • Раптове погіршення гостроти зору.

    Не рекомендується:

    • Вживати алкоголь.

    • Тривалий час перебувати в темному приміщенні. Усі телевізійні передачі варто передивлятися в добре освітленій кімнаті.

    • Вживати протягом дня більше 1,5 л рідини.

    • Приймати ванни, та використовувати процедури, які супроводжуються перепадами температури.

    • Займатись фізичною працею в положенні, коли голова розташована нижче пояса.

    • Приймати лікарські засоби, які мають компоненти, що розширюють зіницю.

    Після встановлення діагнозу необхідно:

    • Точно виконувати всі рекомендації лікаря.

    • У встановлені терміни проходити контрольні огляди офтальмолога, з обов’язковою реєстрацією гостроти зору, стану поля зору, рівня внутрішньоочного тиску та оглядом зорового нерву.

    • У період між візитами до лікаря самостійно контролювати стан зорових функцій обох очей (особливо ураженого ока) та рівень ВОТ. Якщо є будь-які додаткові відхилення від звичайного стану, необхідно якнайшвидше повідомити про це лікаря.



    Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
    Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
    Читайте также
    Радиационный контроль пищевых продуктов (продолжение)
    В Украине / Радиология / Материалы номера
    18 июн 2012, 12:59    0 комментариев
    Радиационный контроль пищевых продуктов (продолжение)
    (Окончание. Начало в №2-3) Диетолог из США Герберт Шелтон подчеркивал, что качество жизни человека напрямую зависит от качества...
    Подробнее...
    В России разрабатывают более точную диагностику рака
    В России разрабатывают более точную диагностику рака 05 фев 2009, 15:19
    Для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, во Владивостоке проведут семинар
    Для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, во Владивостоке проведут семинар 22 фев 2008, 14:31
    Геморрагические диатезы
    Геморрагические диатезы 09 сен 2010, 12:12
    Телефоны и адрес редакции
    Телефоны и адрес редакции 11 июл 2007, 20:19
    Комментарии


    Медицинский вестник Украины - это актуальные новости медицины и фармации, достижения науки и практики в области здравоохранения, интервью и очерки. Для пациентов - консультации врачей и советы. На сайте работает медицинский форум.
    Использование любых материалов, размещенных на сайте Medvestnik.com, разрешается только при условии активной ссылки на сайт. Ссылка должна быть открыта для поисковых систем.

    Администрация сайта не несет ответственности за комментарии пользователей к информации, которая является интеллектуальной собственностью сайта.
    Copyright © 1995-2020 «Мед.Вестник»   Размещение рекламы Редакция сайта
    Литературный клуб Полины Овчинниковой