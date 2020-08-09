Що таке глаукома? Причини розвитку та рекомендації

"МВУ" представляет рекомендации МОЗ Украины, посвященные проблеме глаукомы.





Глаукома – важке захворювання ока, яке за пізнього виявлення та без адекватного лікування призводить до неминучої сліпоти.





У 2016 році експертні комісії оглянули близько 24 тисяч осіб із вадами зору в Україні. 6 650 вперше поставили діагноз. За результатами аналізу стану первинної інвалідності, інтенсивний показник склав 1,78 на 10 тис. дорослого населення, серед працездатного – 1,9.

74% людей з інвалідністю по зору мають нейродегенеративні захворювання, серед яких перше місце посідає глаукома.





«Втрата зору відбувається непомітно, поступово, і у більшій частині випадків безболісно. Саме тому пацієнти звертаються до лікаря, коли вже надто пізно, і повернути або зберегти зір неможливо», – зазначає Оксана Вітовська, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «офтальмологія».





За результатами досліджень, ймовірність настання сліпоти на одне око через 20 років після виникнення захворювання і початку лікування складає 27%, а на обидва ока – 9%.





У Європі на глаукому припадає 12% усіх випадків сліпоти. В Україні фіксуємо зростання динаміки захворюваності на глаукому.





У сучасній офтальмології термін «глаукома» об’єднує групу захворювань, які мають різне походження, але спільні симптоми: підвищення внутрішньоочного тиску (ВОТ), звуження поля зору, розвиток атрофії зорового нерва. Захворювання на глаукому може прогресувати з різною швидкістю. Раннє її виявлення та своєчасне лікування дозволяє зберегти зір протягом тривалого часу.





Існують симптоми, на які варто звернути увагу, та при їх наявності, терміново звернутись до лікаря, оскільки вони можуть свідчити про наявність глаукоми:

літаючі мушки» перед очима;

райдужні кола навколо джерела світла при погляді на нього;

затуманювання зору, часта зміна окулярів.

«Раннє виявлення захворювання, адекватне лікування та чітке дотримання рекомендацій лікаря – ось складові успіху в боротьбі з цим підступним захворюванням», – наголошує Оксана Вітовська.





Для діагностики глаукоми необхідно перевірити зір, поле зору, стан зорового нерва та виміряти ВОТ.





Лікувати глаукому можна як медикаментозними засобами (краплі, уколи, таблетки), так і лазером та хірургічними методами. Однак, існує небезпека, що в разі нормалізації ВОТ, пацієнти самостійно призупиняють застосування рекомендованих препаратів, змінюють режим лікування. А це приводить до ще більшого прогресування глаукоми та прискорення зниження зору.





Пам´ятка пацієнту «Якщо у вас глаукома»





Небезпечними симптомами, які свідчать про погіршення стану, є:

Поява райдужних кіл при погляді на джерело світла.

Біль в оці та відповідній половині голови.

Почервоніння раніше спокійного ока зі збільшенням його щільності.

Раптове погіршення гостроти зору.

Не рекомендується:

Вживати алкоголь.

Тривалий час перебувати в темному приміщенні. Усі телевізійні передачі варто передивлятися в добре освітленій кімнаті.

Вживати протягом дня більше 1,5 л рідини.

Приймати ванни, та використовувати процедури, які супроводжуються перепадами температури.

Займатись фізичною працею в положенні, коли голова розташована нижче пояса.

Приймати лікарські засоби, які мають компоненти, що розширюють зіницю.

Після встановлення діагнозу необхідно: