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    Отруєння грибами: профілактика та перша допомога

    08 авг 2020, 19:54    Lidia
    0 комментариев    47 просмотров

     

    "МВУ" продовжує знайомити читачів з актуальними рекомендаціями МОЗ України.


    Отруєння грибами є найбільш важким харчовим отруєнням людини. З початку цього року в Україні зареєстрували отруєння дикорослими грибами 14 людей, з них четверо — діти. Летальних випадків не було.


    Отруєння дикорослими грибами були зареєстровані у:

    • Вінничині — 1 людина;

    • Дніпропетровщині — 1 дорослий та 4 дітей;

    • Донеччині — 3 людей;

    • Кіровоградській області — 1 людина;

    • Одещині — 1 людина;

    • Чернігівщині — 2 людей;

    • Черкащині — 1 людина.

    Гриби є доволі специфічним продуктом, що містить значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор). Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають «важкою» їжею.


    Тяжкість отруєння грибами обумовлюється тим, що вони містять отруйні сполуки, що вибірково діють на внутрішні органи і системи людини, вражаючи шлунково-кишковий тракт, центральну нервову систему, серцево-судинну систему, печінку та нирки. Із 2 тисяч видів грибів в Україні, їстівними вважаються щонайбільше 500.


    Існує класифікація грибів у відповідності до їхньої їстівності та отруйності:

    • Отруйні гриби – містять отруйні речовини, які викликають отруєння у людини.

    • Безумовно отруйні гриби – не втрачають своєї токсичності при обробці будь-якими способами (бліда поганка, мухомори, несправжні опеньки та ін.).

    • Умовно їстівні гриби – їх отруйні властивості зникають при відповідній обробці (варіння, сушіння, соління) перед вживанням в їжу. До таких грибів відносять вовнянки, чорні грузді, що виділяють їдкий сік, який руйнується при засолюванні. До групи умовно їстівних грибів також входять сморчки, строчки, сироїжки, валуй та ін.

    • Неїстівні гриби – не отруйні, але мають неприємний смак або запах, що зберігається навіть при тривалій обробці (жовчний гриб, помилковий дощовик і ін.).

    Кому не можна їсти гриби


    Навіть якщо ви впевнені у якості і безпеці грибів, їх не рекомендовано вживати:

    • жінкам у період вагітності і грудного вигодовування;

    • дітям до 12 років;

    • людям літнього віку.

    Як не отруїтися грибами

    • Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються в торговельній мережі.

    • Не купуйте гриби на стихійних ринках.

    • Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.

    • Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.

    • Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.

    • Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.

    • Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.

    • Не куштуйте сирі гриби.

    • Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути.

    • Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.

    • Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.

    • Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

    Симптоми отруєння грибами


    Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хв. після споживання, так і протягом кількох днів:

    • нудота;

    • блювота;

    • різкий біль у животі;

    • діарея;

    • запаморочення;

    • підвищення температури тіла;

    • зниження пульсу;

    • задуха;

    • судоми;

    • відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

    • марення, поява галюцинацій.

    За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря!


    Перша допомога у разі отруєння грибами

    • терміново телефонуйте до «швидкої» — загальний номер 103;

    • промийте шлунок простою водою;

    • дотримуйтеся постільного режиму;

    • пийте багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай) — це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини;

    • прийміть сорбенти.

    Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти — це може прискорити всмоктування токсинів у організм.


    Не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя!


    Залишки грибів або грибних страв слід обов’язково зберегти, адже лабораторне їх дослідження допоможе з’ясувати причину отруєння та призначити правильне лікування.



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