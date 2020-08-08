Отруєння грибами: профілактика та перша допомога

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Отруєння грибами є найбільш важким харчовим отруєнням людини. З початку цього року в Україні зареєстрували отруєння дикорослими грибами 14 людей, з них четверо — діти. Летальних випадків не було.
Отруєння дикорослими грибами були зареєстровані у:
Вінничині — 1 людина;
Дніпропетровщині — 1 дорослий та 4 дітей;
Донеччині — 3 людей;
Кіровоградській області — 1 людина;
Одещині — 1 людина;
Чернігівщині — 2 людей;
Черкащині — 1 людина.
Гриби є доволі специфічним продуктом, що містить значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор). Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають «важкою» їжею.
Тяжкість отруєння грибами обумовлюється тим, що вони містять отруйні сполуки, що вибірково діють на внутрішні органи і системи людини, вражаючи шлунково-кишковий тракт, центральну нервову систему, серцево-судинну систему, печінку та нирки. Із 2 тисяч видів грибів в Україні, їстівними вважаються щонайбільше 500.
Існує класифікація грибів у відповідності до їхньої їстівності та отруйності:
Отруйні гриби – містять отруйні речовини, які викликають отруєння у людини.
Безумовно отруйні гриби – не втрачають своєї токсичності при обробці будь-якими способами (бліда поганка, мухомори, несправжні опеньки та ін.).
Умовно їстівні гриби – їх отруйні властивості зникають при відповідній обробці (варіння, сушіння, соління) перед вживанням в їжу. До таких грибів відносять вовнянки, чорні грузді, що виділяють їдкий сік, який руйнується при засолюванні. До групи умовно їстівних грибів також входять сморчки, строчки, сироїжки, валуй та ін.
Неїстівні гриби – не отруйні, але мають неприємний смак або запах, що зберігається навіть при тривалій обробці (жовчний гриб, помилковий дощовик і ін.).
Кому не можна їсти гриби
Навіть якщо ви впевнені у якості і безпеці грибів, їх не рекомендовано вживати:
жінкам у період вагітності і грудного вигодовування;
дітям до 12 років;
людям літнього віку.
Як не отруїтися грибами
Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, котрі підлягають контролю та продаються в торговельній мережі.
Не купуйте гриби на стихійних ринках.
Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.
Збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишайте його поряд з іншими.
Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко переплутати з отруйними.
Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.
Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.
Не куштуйте сирі гриби.
Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути.
Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.
Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді не менше 30 хв.
Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.
Симптоми отруєння грибами
Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хв. після споживання, так і протягом кількох днів:
нудота;
блювота;
різкий біль у животі;
діарея;
запаморочення;
підвищення температури тіла;
зниження пульсу;
задуха;
судоми;
відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
марення, поява галюцинацій.
За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря!
Перша допомога у разі отруєння грибами
терміново телефонуйте до «швидкої» — загальний номер 103;
промийте шлунок простою водою;
дотримуйтеся постільного режиму;
пийте багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай) — це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини;
прийміть сорбенти.
Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти — це може прискорити всмоктування токсинів у організм.
Не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя!
Залишки грибів або грибних страв слід обов’язково зберегти, адже лабораторне їх дослідження допоможе з’ясувати причину отруєння та призначити правильне лікування.
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