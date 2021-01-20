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Таурин помогает предотвратить бактериальную инфекцию
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20 янв 2021, 08:50
Таурин помогает предотвратить бактериальную инфекцию
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    » » » Таурин помогает предотвратить бактериальную инфекцию

    Таурин помогает предотвратить бактериальную инфекцию

    20 янв 2021, 08:50    admin
    0 комментариев    18 просмотров

     

    Исследователи Национального института здоровья (National Institutes of Health (NIH), США) обнаружили новые полезные свойства аминокислоты таурина, сообщает "МВУ".


    Специалисты, изучающие естественную защиту организма от бактериальных инфекций, выяснили, что таурин, помогающий нам переваривать жиры и масла, также помогает кишечнику «вспоминать» предыдущие инфекции и убивать такие бактерии, как Klebsiella pneumoniae (Kpn). Препараты на основе этого нутриента могут стать альтернативой существующим антибиотиком.


    Известно, что микрофлора – триллионы полезных микроорганизмов, живущих внутри кишечника, – может защитить организм от бактериальных инфекций, однако мало известно о том, как она обеспечивает эту защиту. Изучение микрофлоры позволит найти естественные способы лечения, которые смогут заменить антибиотики, ведь последние нарушают микрофлору и становятся менее эффективными по мере развития антибиотикорезистентности у бактерий.


    Авторы нового исследования обнаружили , что микрофлора ЖКТ, ранее испытавшая инфицирование и пересаженная не болевшим мышам, помогла им предотвратить заражение Kpn . В борьбе с инфекцией участвовали бактерии Deltaproteobecteria, а триггером их активации служил таурин – нутриент, помогающий организму переваривать жиры и масла и содержащийся в жёлчных кислотах ЖКТ. Побочным продуктом таурина является ядовитый газ сероводород, и, по мнению ученых, именно он не дает патогенным микроорганизмам колонизировать желудочно-кишечный тракт. В ходе исследования выяснилось, что всего одной легкой инфекции достаточно, чтобы подготовить микрофлору к сопротивлению последующим инфекциям, а печень и желчный пузырь, которые синтезируют и хранят содержащие таурин жёлчные кислоты, и вовсе могут развивать долгосрочную защиту от инфекций.


    Также исследователи обнаружили, что прием таурина в качестве добавки к питьевой воде помог подготовить микрофлору мышей к защите от заражения, однако когда мыши пили воду, содержащую висмута субсалицилат – безрецептурный препарат для лечения диареи и расстройства желудка, их защита исчезала, поскольку висмут подавляет производство сероводорода.

    Источник 1
    Источник 2

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