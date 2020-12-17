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Для ацетилсалициловой кислоты найдена новая область применения?
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17 дек 2020, 13:13
Для ацетилсалициловой кислоты найдена новая область применения?
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    Для ацетилсалициловой кислоты найдена новая область применения?

    17 дек 2020, 13:13    Lidia
    0 комментариев    88 просмотров
     
    Сегодня "Медицинский вестник Украины" освещает интересные новости экспериментальной фармакотерапии пациентов с COVID-19.

    Как передает The Daily Mail, новое научное исследование предполагает, что прием аспирина может снизить риск тяжелого развития заболевания или смерти у госпитализированных пациентов с COVID-19. Ученые обнаружили, что ежедневный прием небольшой дозы аспирина может уменьшить вероятность госпитализации в отделение интенсивной терапии или применения  аппаратной ИВЛ более чем на 40%, и почти вдвое снижает риск смерти от инфекции.

    Эксперты Университета Мэриленда отмечают, что способность аспирина предотвращать свертывание крови делает его полезным при COVID-19, учитывая, что болезнь может вызывать сгущение крови и тромбозы. Однако, остаются нерешенные вопросы. Ацетилсалициловая кислота -  нестероидное противовоспалительное средство (НПВС), а НПВС, как было доказано ранее, способствуют  ухудшению прогноза при коронавирусной инфекции (в некоторых научных работах утверждается, что НПВС, в состав которых также входят парацетамол и ибупрофен,  увеличивают вероятность смерти госпитализированных пациентов с коронавирусом).

    В последнем исследовании изучались только эффекты аспирина у людей, которые уже принимали препарат для лечения сердечных заболеваний. Были изучены данные 412 пациентов с COVID-19. Около четверти пациентов ежедневно принимали низкие дозы аспирина (в среднем,  81 миллиграмм). Согласно результатам, у принимавших аспирин ежедневно, риск госпитализации в отделение интенсивной терапии был на 43% ниже. К тому же снижалась необходимость подключения к аппарату ИВЛ. Результаты также показали, что аспирин снизил риск смерти примерно на 47%.

    Между тем, южнокорейские исследователи заявляют, что НПВС повышают риск смерти на 65% и способны увеличить риск серьезных сердечных или почечных осложнений на 85%. Следует отметить, аспирин не был включен в это исследование. Тесты на животных показали: НПВС, по-видимому, увеличивают количество рецепторов ACE-2, через которые коронавирус проникает в клетки. В свою очередь, Королевский колледж Лондона изучает, может ли ибупрофен («скомпрометированный ранее», - прим. редакции) оптимизировать лечение COVID-19. Начальная фаза экспериментов продемонстрировала, что ибупрофен способен повысить выживаемость на фоне острого респираторного дистресс-синдрома до 80%.



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