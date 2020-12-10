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В США одобрен новый препарат для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола
Фармновости / Вспышка вируса Эболы / Инфекционный контроль
10 дек 2020, 21:20
В США одобрен новый препарат для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола
  "Медицинский вестник Украины" информирует об одобрении  FDA (США)...
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    » » » В США одобрен новый препарат для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола

    В США одобрен новый препарат для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола

    10 дек 2020, 21:20    Lidia
    0 комментариев    29 просмотров

     

    "Медицинский вестник Украины" информирует об одобрении  FDA (США) нового перспективного лекарства для терапии болезни, вызванной вирусом Эбола.


    Препарат получил название Inmazeb и, как сообщает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, специально предназначено для лечения заболевания, которое вызывает вирус Эбола. Разработчики пояснили, что эффективность лекарства составляет более 90 процентов как у взрослых, так и у детей.


    Интересно, что несмотря на наличие вакцины, зарегистрированной и одобренной в конце 2019 года, это лекарство может стать одним из препаратов первой необходимости в Конго и ряде других стран, где заболевание до сих пор сильно распространено. Также в FDA уверены , что на основе Inmazeb можно разработать и другие лекарства, например, от коронавируса. Причём, сделать их максимально доступными ещё до того, как вакцина появится повсеместно.
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    Представленный препарат эффективно блокирует вирус Эбола благодаря особым антителам, включённым в его состав. Также разработчик препарата сообщил, что в ходе клинических испытаний было отмечено: те, кто употреблял Inmazeb, в процентном соотношении реже сталкивались с клиническими осложнениями. Кроме того, в несколько раз снизилась смертность.


    Inmazeb — один из четырёх препаратов против болезни, вызванной вирусом Эбола, тестирование которых проходило в 2018-2019 годах. За это время лекарство показало себя самым эффективным, в том числе и  во время тестирования на 382 заражённых вирусом Эбола добровольцах (? - по мнению редакции Медицинского вестника данное утверждение нуждается в уточнении!).

     



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