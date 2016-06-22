Ротавирусная инфекция – острое кишечное заболевание, вызываемое ротавирусами, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта по типу гастроэнтерита.



В первые полгода жизни ребёнку ротавирус не страшен – он защищён от инфекции антителами, которые были получены во внутриутробном периоде через плаценту. Дети, которые получили грудное вскармливание, защищены от заражения и в более старшем возрасте. Материнское молоко содержит уникальные белки, связывающие вирусные частицы и блокирующие их размножение.



Ротавирусная инфекция, которую ежегодно подхватывают около 18 миллионов детей в мире, попадает в организм через рот, поэтому основной путь её передачи – это грязные руки, а также общая посуда. Существует ещё и воздушно-капельный путь инфицирования.



Первые симптомы заболевания ротавирусной инфекцией появляются довольно быстро, уже через один-два дня после заражения. Миллиарды вирусных частиц атакуют клетки кишечника, а когда те погибают, на их месте появляются такие, что не успели сформироваться. Они оказываются неспособными обеспечить нормальное пищеварение, и поэтому стул становится жидким, приобретает зеленоватый цвет. И так как эти незрелые клетки не могут обеспечить полноценное всасывание воды из просвета кишечника, стул у ребёнка частый, до двадцати раз в день. В связи с этим организм стремительно обезвоживается, и это опасно для жизни человека в любом возрасте, а особенно – для недоношенных и ослабленных детей.



Ротавирус размножается не только в кишечнике, иногда он поражает также и дыхательные пути. Это проявляется заложенностью носовых ходов, покраснением горла, слезящимися глазами. К тому же – возникает общее чувство недомогания с ломотой в суставах.



Правильность постановки диагноза ротавирусной инфекции осложняется в период эпидемии гриппа, поэтому внимательный доктор направляет больного ребёнка на лабораторные исследования. Они покажут, обнаружатся ли вирусные частицы или антитела к ним, заражён ли ребёнок ротавирусной инфекцией.



Основной задачей лечения ротавирусной инфекции является предотвращение обезвоживания организма ребёнка. Нужно почаще его поить. Исключить сладости, временно – молоко и молочные продукты (усиливают понос).



Назначает индивидуальный курс лечения и необходимые препараты, даёт рекомендации по ухаживанию за больным доктор.



К сожалению, стойкий иммунитет против ротавирусной инфекции не вырабатывается, однако после того, как ребёнок перенесёт её несколько раз, каждый последующий случай переносится всё легче и легче. А у детей старше трёх лет тяжелые формы случаются крайне редко.



Людмила Красницкая