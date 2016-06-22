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Ротавирусная инфекция – острое кишечное заболевание,
вызываемое ротавирусами, характеризующееся поражением желудочно-кишечного
тракта по типу гастроэнтерита.
В первые полгода жизни ребёнку ротавирус не страшен – он
защищён от инфекции антителами, которые были получены во внутриутробном периоде
через плаценту. Дети, которые получили грудное вскармливание, защищены от
заражения и в более старшем возрасте. Материнское молоко содержит уникальные
белки, связывающие вирусные частицы и блокирующие их размножение.
Ротавирусная инфекция, которую ежегодно подхватывают около
18 миллионов детей в мире, попадает в организм через рот, поэтому основной путь
её передачи – это грязные руки, а также общая посуда. Существует ещё и
воздушно-капельный путь инфицирования.
Первые симптомы заболевания ротавирусной инфекцией
появляются довольно быстро, уже через один-два дня после заражения. Миллиарды
вирусных частиц атакуют клетки кишечника, а когда те погибают, на их месте
появляются такие, что не успели сформироваться. Они оказываются неспособными
обеспечить нормальное пищеварение, и поэтому стул становится жидким,
приобретает зеленоватый цвет. И так как эти незрелые клетки не могут обеспечить
полноценное всасывание воды из просвета
кишечника, стул у ребёнка частый, до двадцати раз в день. В связи с этим
организм стремительно обезвоживается, и это опасно для жизни человека в любом
возрасте, а особенно – для недоношенных
и ослабленных детей.
Ротавирус размножается не только в кишечнике, иногда он
поражает также и дыхательные пути. Это проявляется заложенностью носовых ходов,
покраснением горла, слезящимися глазами. К тому же – возникает общее чувство
недомогания с ломотой в суставах.
Правильность постановки диагноза ротавирусной инфекции
осложняется в период эпидемии гриппа, поэтому внимательный доктор направляет
больного ребёнка на лабораторные исследования. Они покажут, обнаружатся ли вирусные
частицы или антитела к ним, заражён ли ребёнок ротавирусной инфекцией.
Основной задачей лечения ротавирусной инфекции является
предотвращение обезвоживания организма ребёнка. Нужно почаще его поить. Исключить
сладости, временно – молоко и молочные продукты (усиливают понос).
Назначает индивидуальный курс лечения и необходимые
препараты, даёт рекомендации по ухаживанию за больным доктор.
К сожалению, стойкий иммунитет против ротавирусной инфекции не вырабатывается,
однако после того, как ребёнок перенесёт её несколько раз, каждый последующий
случай переносится всё легче и легче. А у детей старше трёх лет тяжелые формы
случаются крайне редко.