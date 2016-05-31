Губернатор Херсонщины Андрей Гордеев: «Нация должна быть здоровой»

Успех лечения во многом зависит от наличия медикаментов. В Департаменте здравоохранения областной государственной администрации состоялась церемония передачи препарата «Левофлоксацин». Он используется исключительно для больных, которые находятся на стационарном лечении и не моложе 18 лет. Гуманитарная помощь при поддержке губернатора Андрея Гордеева оказана во второй раз.



Как отметил директор Департамента здравоохранения ОГА, заслуженный врач Украины Виктор Короленко, в начале года были переданы лекарства от ОРВИ на сумму 870 тыс. грн.



Теперь получено 4,5 тысячи упаковок медпрепарата для лечения воспалительных процессов на сумму 720 тыс. грн.



Препарат «Левофлоксацин» передан главным врачам областной клинической больницы, областного противотуберкулезного диспансера, областной инфекционной больницы имени Г.И.Горбачевского, областной больницы «Хоспис», городской клинической больницы имени Е.Е.Карабелеша, городской клинической больницы имени А.С.Лучанского, городской клинической больницы имени А.и О.Тропиных.



Виктор Короленко выразил благодарность руководителю области за поддержку медицинской отрасли.



Во время передачи гуманитарной помощи Андрей Гордеев подчеркнул: «Благодаря зарубежным партнерам и неравнодушным соотечественникам, у нас появилась возможность помочь жителям Херсонщины, которые страдают от различных заболеваний. Мы должны делать все, чтобы нация была здоровой».



Зоя Демченко

