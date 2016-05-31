Губернатор Херсонщины Андрей Гордеев: «Нация должна быть здоровой»

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В Одессе прошел 3-й Конгресс Евроазиатской Ассоциации дерматовенерологов
С 31 мая по 4 июня 2013 года в Одессе прошел третий Конгресс Евро-Азиатской Ассоциации дерматовенерологов. Самые авторитетные специалисты мира делились опытом с украинскими коллегами, и эту встречу ...
Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів
Всеукраїнська науково-практична конференція за такою темою відбулась 17 травня у Києві. Про цю подію ви зможете дізнатись у другому номері журналу «Інфекційний контроль».
Открытие нового терапевтического корпуса Рокитневской ЦРБ
     
Олександр Аніщенко: «Дніпропетровщина є лідером в модернізації системи охорони здоров’я України»
Дніпропетровську область з робочою поїздкою відвідав Міністр охорони здоров’я України Олександр Аніщенко. Він високо оцінив хід модернізації медичної галузі в Дніпропетровській області. «На ...
Всеукраїнська конференція в Іллічівську
7 вересня в м. Іллічівську Одеської області розпочала роботу триденна всеукраїнська науково-практична конференція з актуальних питань епіднагляду за особливо небезпечними інфекційними захворюваннями, ...

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Новости ООН. Здравоохранение
На 94-м году жизни скончался д-р Хальфдан Малер, третий Генеральный директор ВОЗ
ВОЗ глубоко опечалена в связи с кончиной д-ра Хальфдана Малера, ушедшего из жизни 14 декабря 2016 года. Д-р Малер исполнял обязанности Генерального директора ВОЗ с 1973 по 1988 год.
ВОЗ наращивает деятельность в Алеппо и требует обеспечить безопасность медицинского персонала
ВОЗ совместно с ООН и другими партнерами ведет работу по организации помощи людям, оказавшимся в эпицентре конфликта, и оказанию поддержки внутренне перемещенным лицам.
Благодаря борьбе с малярией положение уязвимых людей в Африке улучшилось, но темпы глобального прогресса недостаточны
По данным ВОЗ, дети и беременные женщины в Африке к югу от Сахары получили более широкий доступ к эффективным средствам борьбы с малярией. Но во многих странах региона охват программами остается в ...

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Губернатор Херсонщины Андрей Гордеев: «Нация должна быть здоровой»

Губернатор Херсонщины Андрей Гордеев: «Нация должна быть здоровой»Успех лечения во многом зависит от наличия медикаментов. В Департаменте здравоохранения областной государственной администрации состоялась церемония передачи препарата «Левофлоксацин». Он используется исключительно для больных, которые находятся на стационарном лечении и не моложе 18 лет. Гуманитарная помощь при поддержке губернатора Андрея Гордеева оказана во второй раз.

Как отметил директор Департамента здравоохранения ОГА, заслуженный врач Украины Виктор Короленко, в начале года были переданы лекарства от ОРВИ на сумму 870 тыс. грн.

Теперь получено 4,5 тысячи упаковок медпрепарата для лечения воспалительных процессов на сумму 720 тыс. грн.

Препарат «Левофлоксацин» передан главным врачам областной клинической больницы, областного противотуберкулезного диспансера, областной инфекционной больницы имени Г.И.Горбачевского, областной больницы «Хоспис», городской клинической больницы имени Е.Е.Карабелеша, городской клинической больницы имени А.С.Лучанского, городской клинической больницы имени А.и О.Тропиных.

Виктор Короленко выразил благодарность руководителю области за поддержку медицинской отрасли.

Губернатор Херсонщины Андрей Гордеев: «Нация должна быть здоровой»Во время передачи гуманитарной помощи Андрей Гордеев подчеркнул: «Благодаря зарубежным партнерам и неравнодушным соотечественникам, у нас появилась возможность помочь жителям Херсонщины, которые страдают от различных заболеваний. Мы должны делать все, чтобы нация была здоровой».

Зоя Демченко
Lidia // 31 мая 2016 // // Обсудить на форуме

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