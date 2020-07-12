Без сна и счастья. Как социальные сети влияют на детей

"Медицинский вестник Украины" обращается к актуальнейшей теме современности – виртуальному общению и связанным с ним проблемами у детей и подростков.





Подростки страдают от кибербуллинга, нездорового режима и тревожности. Но не стоит запрещать им «зависать» в смартфонах - лучше помочь сформировать полезные привычки.

Ученые в течение трех лет исследовали влияние социальных сетей на психическое здоровье подростков. Была создана репрезентативная группа из более 12 тысяч школьников тринадцати лет. Расскажем подробности.

Внушительный косвенный вред

Соцсети - неотъемлемая часть жизни большинства современных подростков. Но многие считают, что длительное времяпровождение в них пагубно влияет на подрастающий организм ребенка, а в особенности на его психику.

Ученые института детского здоровья Университетского колледжа Лондона и медицинского института Имперского колледжа Лондона провели глобальное исследование, результаты которого были опубликованы в журнале The Lancet Child & Adolescent Health.

Исследование началось когда участники были в девятом классе. Специалисты собирали данные об их образе жизни, активности в соцсетях и здоровье. Таким образом, им удалось изучить какое влияние соцсети оказывают на состояние детей.

Прежде всего, ученые отметили, что прямого вреда от соцсетей для здоровья и мироощущения у подростков нет. В тоже время, есть внушительные косвенные воздействия, такие как дефицит здорового сна и активного занятия спортом.

Так, тех подростков, которые проверяли соцсети от трех раз в день ждали подобные проявления. Помимо того, возрастает риск стать жертвой кибербуллинга - преднамеренной травли в интернете. Отмечено, что девочки по статистике чаще подвержены его влиянию.

В течение эксперимента (с 2013 по 2015 год) участникам было 13-16 лет. За этот период подростки стали гораздо чаще посещать соцсети. Если же в 2013 году менее половины из них заходили в соцсети по несколько раз в день, то к 2015 году их количество возросло до 70 процентов.

Среди парней число активных пользователей выросло с 43 процентов до 69 процентов, а среди девочек - с 51 процента до 75 процентов. Самыми часто посещаемыми оказались Facebook, Instagram, Twitter и Snapchat, а среди мессенджеров лидировал WhatsApp.

Таким образом, исследования обнародовали три основных пагубных фактора для психического и физического здоровья подростков: кибербуллинг, нарушение сна и снижение физической активности.

Эти последствия отмечаются и у мальчиков, и у девочек, однако у женского пола уровень психологического стресса выше в два раза. Девочки чувствуют себя менее счастливыми и страдают от приступов тревожности.

Ученые предположили, что это можно объяснить тем, что девочки более активно пользуются соцсетями по причине своей большей эмоциональной восприимчивости, чем у мальчиков в их же возрасте.

У девочек заметили изначально высокий относительно парней уровень тревожности тому же, как было отмечено ранее, они чаще становятся жертвами кибербуллинга.

Ученые также дали рекомендации родителям: "Необходимо быть в курсе социального окружения своих детей, как онлайн, так и в реальном мире.

Исследователи призывают не запрещать находиться в социальных сетях, а стимулировать детей нормально спать и заниматься физическими упражнениями.

Стоит объяснить ребенку, что после 22.00 не стоит смотреть в экран смартфона, поскольку синий спектр света разрушает гормон мелатонин, способствующий здоровому сну и молодости организма.

Также, стоит чаще общаться с друзьями и гулять на улице в реальной жизни, а не в смартфоне, ведь эти факторы очень важны для нормального психического здоровья и мироощущения.

А если соблюдать эти правила, тогда не придется переживать о негативном влиянии соцсетей.