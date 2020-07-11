Эксперименты над живыми существами: границы дозволенного

"Медицинский вестник Украины" разместил на своих страницах материал, отображающий взаимоотношения между научно-практической необходимостью экспериментов на животных в рамках так называемых «анимальных моделей» и ассоциированными с ними сложными морально-этическими проблемами в современную эпоху. Использование анимальных моделей фундаментально для биомедицинских наук и часто имеет решающее значение в физиологических, фармакологических, токсикологических исследованиях, моделировании и экспериментальной терапии патологических процессов. Человек в своей потребности решать проблемы существования пока не может обходиться без экспериментирования на животных, однако этический принцип почтительного отношения к жизни возлагает на него долг защиты подопытных. Гуманизация опытов на животных требует от человека не только наличия эмпатии - эмоций сострадания, но и способности к логическому мышлению, сознания и разума.

До каких пределов дозволено идти человеку в своих опытах, оправдана ли жестокость во имя познания, имеем ли мы право распоряжаться жизнью животных — всё это по-прежнему актуальные вопросы.

Каждый год более 50 миллионов позвоночных животных используются для научных экспериментов. Сотни тысяч человек погибли и пострадали в ходе жестоких опытов нацистских врачей и нерадивых учёных. О границах, через которые не может переступить наука и человеческое любопытство, писала ещё Мэри Шелли, создавая образ рукотворного монстра, детища гениального учёного Франкенштейна.





И, хотя история научной этики началась многие тысячелетия назад, мы до сих пор ищем ответы на вопрос — имеем ли мы право распоряжаться жизнью и здоровьем живых существ во имя познания?





Как было раньше?





В античности наука была совсем не похожа на науку сегодняшнюю. Вообще теоретики даже предпочитают не называть это настоящей наукой. Античные мыслители наблюдали за природой и делали теоретические выводы, руководствуясь законами логики. Эксперимент как метод познания был непопулярен, светлым умам той эпохи казалось более важным выведение общих принципов из частных явлений и открытие единого начального закона. Однако, несмотря на такой характер познания, уже тогда видные учёные проводили единичные опыты на животных и людях.





Греческие врачи Александрийского периода (около III века до н. э.) Герофил и Эрасистрат были теми, кто не гнушался вскрытием трупов, чтобы изучить внутреннее строение организма. Пальму первенства в этом деле отдают Герофилу. Возможно, этого не случилось бы, если бы не разрешение египетского царя Птолемея Филадельфа на анатомирование трупов.





Уже позже, в первом столетии до н. э., римский медик греческого происхождения Гален продолжил изучать анатомию человека и обратился к практике вскрытия животных. Он проводил диссекцию (вскрытие трупов животных) обезьян и даже слонов.





Гален, римский медик

Какое бы животное ты не хотел разъять, тебя ошеломит искусность, равно как и мудрость его Творца, и чем меньше оно, тем большим будет изумление, подобно тому, какое вызывают тончайшие резные изделия мастеров.

В таком контексте даже вивисекция не воспринималась как нарушение этических норм — учёные познавали высший замысел. На основе своих экспериментов Гален описал систему кровообращения у людей и животных. Вплоть до XIX века студенты-медики изучали его труды.

В Средние века подход к познанию несколько изменился, но во многом опирался на предыдущий античный опыт. В области естественнонаучного знания многие средневековые врачи руководствовались сочинениями Аристотеля, с особенным почтением относились, конечно, к Гиппократу.





Взамен созерцательного теоретического познания всё большее значение приобретает практический эксперимент. При этом большим давлением на науку обладает религия, что не могло не отразиться на изучении человеческого тела. Хотя исследователи расходятся во мнениях относительно запрета католической церкви на вскрытие трупов, известно, что среди верующих бродили суеверия и заблуждения, будто к человеческому телу нельзя прикасаться для вмешательств, его нужно сохранить таким, какое оно есть для последующей жизни после воскрешения.

Вскрытия трупов для установления причин смерти всё равно проводились, а вот врачам и учёным образовательную аутопсию не так-то легко было организовать. Особенно интересующимся могли вынести и приговор. Например, в XIV веке в Болонье судили четырёх учеников одного анатома, которые вырыли на кладбище труп и принесли его в дом, чтобы учитель мог показать на нём строение человека. Возможно, именно такие истории сподвигли правительство на то, чтобы отдавать медикам для учебных вскрытий тела осуждённых преступников несколько раз в год.

Несмотря на отчуждённое отношение религиозно настроенных умов к экспериментам с телом, анатомия в Европе постепенно возрождалась. Во времена позднего Ренессанса, в начале XVI века, видной фигурой в этой области стал Андреас Везалий. Он считается основоположником научной анатомии. С детства маленький Андреас проявлял специфический интерес к изучению живых тварей, бегающих вокруг, и препарировал на досуге крыс, собак и прочих зверей, которых мог поймать. Читая труды Галена, бывшего на тот момент единственным авторитетом в описании человеческого тела, Везалий исправил более 200 ошибок, допущенных римским автором. В 1543 году на основе своих лекций Андреас издал книгу «О строении человеческого тела».

Лекции были зрелищными и провокационными: на них Везалий иллюстрировал свои слова об анатомии человека реальным вскрытием трупов. Современники травили Везалия, правда не за публичную аутопсию, а за посягательства на учение Галена. Со стороны правительства в те времена наблюдалась своеобразная оттепель: вскрытий людей в учебных целях в университетах становилось всё больше, а препарировать животных и вовсе никто не мешал.

Первые споры об этичности экспериментов над животными

В начале XVII века английский медик Уильям Гарвей открыл большой круг кровообращения, препарируя животных. Тогда же французский учёный Рене Декарт исследовал роль сердца и функции пищеварения, используя тот же метод. В XVII веке итальянский врач Луиджи Гальвани обнаружил, что если дотронуться до лежащей рядом с электрической машиной лягушки скальпелем, то мышцы животного сократятся. Это было свидетельством так называемого «животного электричества».

Уже в то время в высших интеллектуальных кругах начались споры об этичности научных экспериментов с животными. Некоторые придерживались точки зрения, что благо человека не оправдывается мучениями животных. Другие выдвигали более приземлённые аргументы о том, что боль, которую испытывает животное, может повлиять на результаты эксперимента.

В 1822 году Британский парламент принял первый закон о предотвращении жестокого и неправильного обращения с крупным рогатым скотом. Документ включал в себя список из коров, волов, овец и другой скот, но среди них почему-то не было быков. Спустя почти 50 лет, в 1976 году парламент Соединенного Королевства подписал акт, регулирующий научные опыты над животными. Эксперименты, которые причиняют боль животным, могли проводиться только в случае, если их результаты абсолютно необходимы для спасения человеческой жизни.

XIX век стал самым кровожадным периодом в истории естествознания. Знаменитый Луи Пастер открыл принцип вакцинации, изучая болезнь холеры у домашней птицы. Он обнаружил, что если ввести цыпленку «ослабленные» бактерии, то при дальнейшем их взаимодействии заражения не произойдёт. Чтобы найти причину бешенства у животных и сделать от него лекарство, Пастер проводил опыты над собаками, заражал кроликов бешенством, препарировал их мозг. Хорошо, что в итоге это привело его к успеху.

В 1903-1910 годах в Великобритании прогремело «Дело о коричневой собаке» — первая большая открытая общественная дискуссия о вивисекции. Скандал развернули студенты, ставшие свидетелями учебного вскрытия живой собаки одним из британских физиологов. Студенты устроили массовые выступления, сопровождавшиеся беспорядками. В 1906 году пострадавшей собаке был поставлен памятник.

В России стойкую ассоциацию с опытами на собаках вызывает академик-физиолог Иван Петрович Павлов. Это истинно культовая фигура для отечественной науки, первый российский нобелевский лауреат, рассказавший миру многое о высшей нервной деятельности и регуляции внутренних систем организма. В своих исследовательских целях академик использовал немалое количество собак. По воспоминаниям современников, Павлов своих подопытных очень любил и всегда старался облегчить их участь, должным образом обустраивая «Башни молчания» — специальные здания со звукоизоляцией, где проходили эксперименты с животными.





Иван Павлов, физиолог и первый русский нобелевский лауреат

Когда я приступаю к опыту, связанному в конце с гибелью животного, я испытываю тяжёлое чувство сожаления, что прерываю ликующую жизнь, что являюсь палачом живого существа. Когда я режу, разрушаю живое животное, я глушу в себе едкий упрёк, что грубой, невежественной рукой ломаю невыразимо художественный механизм. Но переношу это в интересах истины, для пользы людям.





Можем ли мы обойтись без опытов на живых существах?





Каким бы странным это ни казалось, но строгих законодательных актов, регулирующих научные опыты в отношении людей, не было до середины XX века, пока не случилась Вторая мировая война и зверские эксперименты нацистских врачей в концентрационных лагерях. В 1947 году, сразу после судебного процесса над медиками Третьего рейха, появился Нюрнбергский кодекс. Это международный документ по этике, содержащий принципы научного эксперимента, которые соблюдаются учёными и поныне. Он обязывает брать согласие пациентов на проведение эксперимента, не позволяет проводить на людях испытания, не проверенные ранее на животных, требует исключить риск смерти или получения увечий в ходе опыта.





Принятая чуть позже, в 1964 году, Хельсинкская декларация дополнительно постулирует требование о том, чтобы все научные эксперименты приносили обществу только благо и ничего кроме блага.





Сейчас ни в одном государстве нет закона, который запрещал бы проводить опыты на животных в научных целях. Целесообразность их проведения не оспаривается, и основное правило, которое действует в области регулирования экспериментов — они необходимы, если под вопросом стоит человеческая жизнь. Однако не является ли такая позиция бесчеловечной?





Над этим и многими другими смежными вопросами размышляет биоэтика — учение о нравственной стороне человека в биологии. С точки зрения этого подхода, было бы просто прекрасно, если бы мы, люди, смогли обойтись без экспериментов, причиняющих живым организмам страдания. Но, если мы не можем отказаться от них, то нам следует выработать такую систему правил, которая минимизировала бы жестокость по отношению к подопытным. Отвечая вышеуказанной цели, в биоэтике есть три главных правила, или концепция «трёх R» (эту концепцию предложили Уильям Рассел и Рекс Бёрч в совместной книге «Принципы гуманного обращения с животными»):

Replacement , или перенос. Это приоритет на использование в экспериментах различных частей организма, моделей клеточных структур, компьютерных моделей вместо целого живого существа.

Reduction , или минимизация количества используемых в эксперименте животных.

Refinement, или улучшение условий эксперимента. На его результаты может повлиять любой элемент окружающей подопытного среды — размер клеток, состав корма, даже особенности подстилки. Поэтому за всем этим нужно тщательно следить.

Ревизорами в этой области являются специальные биоэтические комитеты или комиссии. Они могут наведаться к учёным в лаборатории с неожиданной проверкой и посмотреть, в каких условиях там содержатся животные. Без их одобрения невозможна даже публикация статей о экспериментах. Существуют международные акты, описывающие необходимые процедуры.

Несмотря на то, что в целом регулирование в этом вопросе движется в сторону максимальной гуманизации, все еще остаются убежденные противники опытов на животных. Они выдвигают массу аргументов за свою позицию. Среди них есть такие:

Эксперименты с животными внесли незначительный вклад в науку и улучшение качества жизни человека. Гораздо большее сделало улучшение санитарных условий и гигиена. Это спорное утверждение. Мы имеем множество документов, фиксирующих то, что большое количество фундаментальных знаний об анатомии и физиологии было получено при проведении экспериментов над живыми организмами.

Попытки выяснить механизмы человеческих заболеваний на животных глупы, потому что результаты никогда не будут достоверны из-за межвидовых различий, влияющих на них. Этот аргумент имеет под собой здравое основание. Гораздо эффективнее было бы использовать самого человека или компьютерные модели. К людям мы относимся слишком трепетно, а в использовании компьютерных моделей есть одно «но»: обработка данных заняла бы слишком долгое время и потребовала бы недостижимых вычислительных мощностей.

Исследования на животных на самом деле вредят человечеству. Как утверждается, препараты, в ходе доклинических испытаний продемонстрировавшие хорошие результаты на животных, в итоге оказывают иное действие на человека. В некоторых случаях это правда, но только представьте, если бы таких тестирований на животных и вовсе не проводилось, сколько людей погибло бы при выходе на уровень клинических испытаний (на человеке)? Плохой довод для противников антропоцентризма, но гуманистам понравится.

Животные так же способны осознавать боль, как человек. Наука уже давно отошла от идеи, будто животные не способны осознавать боль на таком же уровне, что и человек, и потому их должно быть менее жалко. На самом деле психика животных сложна по устройству, мозг также реагирует на болевые воздействия, и мы никогда не сможем узнать субъективные ощущения каждого конкретного зверька. Поэтому данный аргумент хорош, и биоэтика учитывает его, предлагая минимизацию болевых ощущений у животных при проведении экспериментов и безболезненную эвтаназию.

Человеку стоит уменьшить свою значимость. Мы возвращаемся к антропоцентризму. И это поистине большой философский вопрос: чем Homo Sapiens лучше остальных видов, и почему мы имеем право на то, чтобы распоряжаться жизнью их представителей? Видовой шовинизм, которому подвержены едва ли не 100% всех хомо сапиенсов, даже имеет свое название — специецизм. Согласно этой концепции каждый вид должен иметь равные права, и поскольку самым главным угнетателем тут является человек, то ему следует сбить с себя спесь и перестать дискриминировать другие виды. Наука критикует идеологов специецизма за то, что они «забывают» о естественной склонности каждого отдельного вида, каждой отдельной особи, и даже, вероятно, каждого отдельного гена, заботиться в первую очередь о благополучии себя самого. Об этом напрямую говорит эволюционная биология. Тут может возникнуть резонный вопрос: все ли естественные склонности хороши в контексте существования познающего и осознающего разума? Ведь точно так же для человека, например, естественна агрессия, однако, существуя в социуме, мы научились её контролировать.

Вопросов колоссальное число, и верного ответа на них, конечно, не найти. Наука на своём пути прошла через множество неоднозначных и зачастую неприятных этапов. Но она всегда следовала лишь одной цели — познать мир как можно лучше. Этика — её правая рука, подсказывающая, как «правильнее» искать истину.

Скорее всего, разрешить моральную дилемму с опытами на живых существах сможет технологический прогресс. Уже сейчас учёные изучают органогенез и развитие различных заболеваний на искусственно выращенных органах. Совершенствование данной технологии расширит возможности для экспериментов и тестирований.

Помимо «осязаемых» моделей в науке существует перспектива использования компьютерных моделей и симуляций. Правильные расчёты, увеличение вычислительных мощностей, а главное, больший доступ к необходимому оборудованию для учёных приблизят нас к избавлению от традиционных экспериментальных методов и уменьшит число жертв науки.